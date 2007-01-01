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Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ), оранжевый - фото 1Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ), оранжевый - фото 2Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ), оранжевый - фото 3Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ), оранжевый - фото 4
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Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ), оранжевый

Артикул: CH-077-857
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Классический стул VICENZA с сиденьем из высококачественного итальянского пластика совмещает в себе строгость и комфорт. Это самая доступная модель в каталоге, которая идеально сочетает в себе соотношение цены и качества. Покрытие металлического каркаса устойчиво к царапинам. Пластиковые сидение и спинка также предназначены для повышенных эксплуатационных нагрузок, характерных для зон общественного питания.Данная модель прекрасно подойдет для фудкортов, баров, кафе, ресторанов, использования на летних открытых площадках и террасах, а также обучающих центров, актовых залов, аудиторий, офиса, зон ожидания. Легко стопируется по 10 штук. Стул, может быть, выполнен на шести вариантах каркаса и доступен для заказа в 16 различных цветах пластика.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина485 мм
  • Глубина510 мм
  • Высота780 мм
  • Ширина сиденья360 мм
  • Глубина сиденья390 мм
  • Высота до сиденья455 мм
  • Вес3.8 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Допустимая нагрузка120 кг
  • Цветоранжевый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

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