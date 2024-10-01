Характеристики товара
Описание
Материал не подвержен воздействию УФ-излучения, благодаря этому стул долго сохраняет свой первоначальный вид и не выцветает на солнце.
Нескользящие накладки на ножках. Имеет матовую отделку.
Возможность штабелирования до 6 штук.
Продукт протестирован в соответствии с CATAS.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина585 мм
- Глубина535 мм
- Высота825 мм
- Высота до сиденья475 мм
- Вес4,7 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материалстеклопластик
- Материал сиденьяпластик
- Материал каркасапластик
- Цветбирюзовый
- Страна изготовленияИталия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке6 шт
- Ширина упаковки795 мм
- Высота упаковки1055 мм
- Глубина упаковки600 мм
- Объём упаковки0.50 м3