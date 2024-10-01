Товар в корзине. Перейти
Кресло пластиковое Saya, бирюзовый - фото 1Кресло пластиковое Saya, бирюзовый - фото 2Кресло пластиковое Saya, бирюзовый - фото 3Кресло пластиковое Saya, бирюзовый - фото 4Кресло пластиковое Saya, бирюзовый - фото 5Кресло пластиковое Saya, бирюзовый - фото 6Кресло пластиковое Saya, бирюзовый - фото 7

Кресло пластиковое Saya, бирюзовый

Артикул: CH-066-595
8 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул школьный Р Sigma синий
Фотография товара Стул школьный Р Sigma синий от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло пластиковое Saya, горчичный
Фотография товара Кресло пластиковое Saya, горчичный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Материал не подвержен воздействию УФ-излучения, благодаря этому стул долго сохраняет свой первоначальный вид и не выцветает на солнце.

Нескользящие накладки на ножках. Имеет матовую отделку.
Возможность штабелирования до 6 штук.
Продукт протестирован в соответствии с CATAS.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина585 мм
  • Глубина535 мм
  • Высота825 мм
  • Высота до сиденья475 мм
  • Вес4,7 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материалстеклопластик
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасапластик
  • Цветбирюзовый
  • Страна изготовленияИталия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт
  • Ширина упаковки795 мм
  • Высота упаковки1055 мм
  • Глубина упаковки600 мм
  • Объём упаковки0.50 м3

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стул прозрачный Сиеста Контракт от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул прозрачный Сиеста Контракт , произведённого компанией ChiedoCover
от13 790
Оптовая цена

Стул прозрачный Сиеста Контракт

35
В наличии 3 шт.
Фотография товара Стул прозрачный Zebra Antishock от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул прозрачный Zebra Antishock, произведённого компанией ChiedoCover
от27 090
Оптовая цена

Стул прозрачный Zebra Antishock

48
Фотография товара Стул барный Бомба фиолетовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Бомба фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 990
Оптовая цена

Стул барный Бомба фиолетовый

41
Фотография товара СТУЛ EAMES HR КРЕМОВЫЙ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара СТУЛ EAMES HR КРЕМОВЫЙ, произведённого компанией ChiedoCover
4 390
Оптовая цена

СТУЛ EAMES HR КРЕМОВЫЙ

128
Фотография товара Стул Q5 (НА ОСНОВАНИИ FIRE) от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Q5 (НА ОСНОВАНИИ FIRE), произведённого компанией ChiedoCover
от21 590
Оптовая цена

Стул Q5 (НА ОСНОВАНИИ FIRE)

95
Фотография товара Стул пластиковый Miss Bibi, черный, янтарный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Miss Bibi, черный, янтарный, произведённого компанией ChiedoCover
от11 290
Оптовая цена

Стул пластиковый Miss Bibi, черный, янтарный

36
Распродажа
Фотография товара Стул складной Мармарис, черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул складной Мармарис, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от2 99035
4 590 ₽Оптовая цена

Стул складной Мармарис, черный каркас

50
В наличии 217 шт.
Фотография товара Кресло пластиковое Форта, оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло пластиковое Форта, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 790
Оптовая цена

Кресло пластиковое Форта, оранжевый

30
Фотография товара Лаунж-кресло пластиковое Грау, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Лаунж-кресло пластиковое Грау, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от12 390
Оптовая цена

Лаунж-кресло пластиковое Грау, черный

33
Настоящее фото товара Стул Сайлас, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
Оптовая цена

Стул Сайлас, черный

13

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол пластиковый обеденный Spritz + Spritz Mini от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол пластиковый обеденный Spritz + Spritz Mini, произведённого компанией ChiedoCover
от8 390
Оптовая цена

Стол пластиковый обеденный Spritz + Spritz Mini

35
В наличии 8 шт.
Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, бирюзовая, произведённого компанией ChiedoCover
от550
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, бирюзовая

43
Фотография товара Чехол 01 серебряный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол 01 серебряный, произведённого компанией ChiedoCover
от990

Чехол 01 серебряный

44
Фотография товара Подушка 01 для стула Кьявари, журавинка белая гладь, 2см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, журавинка белая гладь, 2см, произведённого компанией ChiedoCover
от290
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кьявари, журавинка белая гладь, 2см

41
В наличии 2 шт.
Фотография товара Столик пластиковый приставной Wave, антрацит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столик пластиковый приставной Wave, антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
Оптовая цена

Столик пластиковый приставной Wave, антрацит

46
Фотография товара Подушка 01 для стула Кьявари белая, 2см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари белая, 2см, произведённого компанией ChiedoCover
от550
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кьявари белая, 2см

49
Фотография товара Чехол 46 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол 46, произведённого компанией ChiedoCover
от450

Чехол 46

44
Фотография товара Подушка двухцветная для подвесных кресел от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка двухцветная для подвесных кресел, произведённого компанией ChiedoCover
от4 790
Оптовая цена

Подушка двухцветная для подвесных кресел

45
Фотография товара Стол складной Sky Folding Table, 600*600, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол складной Sky Folding Table, 600*600, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от14 790
Оптовая цена

Стол складной Sky Folding Table, 600*600, бежевый

6
В наличии 18 шт.
Фотография товара Подушка на стул 39х39, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка на стул 39х39, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
483

Подушка на стул 39х39, коричневый

32

Другие товары из раздела пластиковые стулья

Распродажа
Фотография товара Стул Кроссбэк пластиковый черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кроссбэк пластиковый черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 19054
8 990 ₽Оптовая цена

Стул Кроссбэк пластиковый черный

96
В наличии 215 шт.В пути 100 шт.
Фотография товара Кресло пластиковое Amelie Standard, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло пластиковое Amelie Standard, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от27 390
Оптовая цена

Кресло пластиковое Amelie Standard, белый

35
Фотография товара Стул пластиковый Ares, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Ares, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990
Оптовая цена

Стул пластиковый Ares, белый

46
Настоящее фото товара Стул Кайента зеленый, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 290
Оптовая цена

Стул Кайента зеленый, бежевый

46
Распродажа
Фотография товара Стул Blossom с подушкой белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Blossom с подушкой белый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 92961
9 990 ₽Оптовая цена

Стул Blossom с подушкой белый

83
Фотография товара Стул Navy, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Navy, белый, произведённого компанией ChiedoCover
6 090
Оптовая цена

Стул Navy, белый

36
Фотография товара Стул Vicenza SW (на черной крестовине Somalia) от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Vicenza SW (на черной крестовине Somalia), произведённого компанией ChiedoCover
от12 790
Оптовая цена

Стул Vicenza SW (на черной крестовине Somalia)

75
Фотография товара Кресло пластиковое Фронте, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло пластиковое Фронте, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от24 890
Оптовая цена

Кресло пластиковое Фронте, бежевый

31
Фотография товара Стул Zebra Antishock 4 legs, хром, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Zebra Antishock 4 legs, хром, белый, произведённого компанией ChiedoCover
14 490
Оптовая цена

Стул Zebra Antishock 4 legs, хром, белый

6
В наличии 4 шт.
New
Фотография товара Стул пластиковый барный Bard, красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый барный Bard, красный , произведённого компанией ChiedoCover
от9 790
Оптовая цена

Стул пластиковый барный Bard, красный

10

Товар в корзине

Кресло пластиковое Saya, бирюзовый
Кресло пластиковое Saya, бирюзовый
от 9 790
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол пластиковый обеденный Spritz + Spritz Mini от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол пластиковый обеденный Spritz + Spritz Mini, произведённого компанией ChiedoCover
от8 390
Оптовая цена

Стол пластиковый обеденный Spritz + Spritz Mini

35
В наличии 8 шт.
Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, бирюзовая, произведённого компанией ChiedoCover
от550
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, бирюзовая

43
Фотография товара Чехол 01 серебряный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол 01 серебряный, произведённого компанией ChiedoCover
от990

Чехол 01 серебряный

44
Фотография товара Подушка 01 для стула Кьявари, журавинка белая гладь, 2см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, журавинка белая гладь, 2см, произведённого компанией ChiedoCover
от290
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кьявари, журавинка белая гладь, 2см

41
В наличии 2 шт.