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Настоящее фото товара Стул Кефманду, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Кефманду, бежевый
11 оценок
10 290
Товар в корзине. Перейти
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Стул Кефманду, бежевый

Артикул: CH-073-930
11 оценок
Основные характеристики
  • Ширина590 мм
  • Глубина620 мм
  • Высота840 мм
  • Материалткань
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина590 мм
  • Глубина620 мм
  • Высота840 мм
  • Материалткань
  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

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