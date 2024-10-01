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Стул Turn, черный, пластик

Артикул: CH-066-829
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стул Turn изготовлен из 100% натуральных материалов.

Материал изготовления: цельнолитой пластик. Очень прочный и гибкий материал, устойчивый к ультрафиолету, влаге, износу и перепадам температур

Этот стул отлично подойдет для дома, офиса, отелей, кафе и ресторанов.

и украсит интерьер с любым стилевым решением.



Максимальная нагрузка – до 150 кг.
Стулья стопируются, что делает их хранение и перевозку очень простой.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина540 мм
  • Ширина510 мм
  • Высота770 мм
  • Ширина сиденья435 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Цветчерный

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