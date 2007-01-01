Характеристики товара
Описание
Стул Одди велюр светло-серый ножки из металла в черном цвете
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина535 мм
- Глубина455 мм
- Высота835 мм
- Ширина сиденья490 мм
- Глубина сиденья450 мм
- Вес5 кг
- Материал каркасаметалл
- Цветсерый
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Ширина упаковки760 мм
- Высота упаковки670 мм
- Глубина упаковки480 мм
- Вес упаковки22 кг
- Объём упаковки0.27 м3
- Габариты упаковки для логистики700
- Изделия стопируютсяНет