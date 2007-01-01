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Настоящее фото товара Стул Одди, велюр светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Одди, велюр светло-серый
26 оценок
4 490
Товар в корзине. Перейти
Стул Одди, велюр светло-серый - фото 1Стул Одди, велюр светло-серый - фото 2Стул Одди, велюр светло-серый - фото 3Стул Одди, велюр светло-серый - фото 4Стул Одди, велюр светло-серый - фото 5Стул Одди, велюр светло-серый - фото 6Стул Одди, велюр светло-серый - фото 7

Стул Одди, велюр светло-серый

Артикул: CH-030-537
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина535 мм
  • Глубина455 мм
  • Высота835 мм
  • Ширина сиденья490 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул Одди велюр светло-серый ножки из металла в черном цвете

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина535 мм
  • Глубина455 мм
  • Высота835 мм
  • Ширина сиденья490 мм
  • Глубина сиденья450 мм
  • Вес5 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки760 мм
  • Высота упаковки670 мм
  • Глубина упаковки480 мм
  • Вес упаковки22 кг
  • Объём упаковки0.27 м3
  • Габариты упаковки для логистики700
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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