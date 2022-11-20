Характеристики товара
Описание
Материал: металл, массив дерева
Стол: 80х47х43
Стул: 80х43х45
Материал: металл, массив дерева
Стол: 80х47х43
Стул: 80х43х45
Стул Патрик 20мм
Стул Азия 20мм
Стул Дания 25мм
Стул Боди 25мм
Стул Сахара 25мм - коричневый, ромб коричневый
Стул Вертекс 20мм
Стул Молот 20мм
Стул Азия 25мм
Стул Патрик 20мм Лайт
Стул Хит 20мм - золото, красная корона
Кресло Филадельфия синий
Кресло Филадельфия хаки
Кресло Филадельфия черно-белое
Кресло Рон охра
Кресло Рон травяной
Кресло Артис королевский синий
Столешница ЛДСП, 1800x900x38
Столешница МДФ, 1200x800x19, прямоугольник