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Комплект Лофт Анатай

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Стул Николет, беленый дуб

Характеристики товара

Описание

Материал: металл, массив дерева

Стол: 80х47х43

Стул: 80х43х45

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Варианты покрытия

Комплект Лофт Анатай - покрытие в цвете Материал - Сосна. Цвет - ВенгеМатериал - Сосна. Цвет - Венге
Комплект Лофт Анатай - покрытие в цвете Материал - Сосна. Цвет - Старинный орехМатериал - Сосна. Цвет - Старинный орех
Комплект Лофт Анатай - покрытие в цвете Материал - Сосна. Цвет - Красное деревоМатериал - Сосна. Цвет - Красное дерево
Комплект Лофт Анатай - покрытие в цвете Материал - Сосна. Цвет - ВишняМатериал - Сосна. Цвет - Вишня
Комплект Лофт Анатай - покрытие в цвете Материал - Сосна. Цвет - Светлый орехМатериал - Сосна. Цвет - Светлый орех
Комплект Лофт Анатай - покрытие в цвете Материал - Сосна. Цвет - Под БукМатериал - Сосна. Цвет - Под Бук
Комплект Лофт Анатай - покрытие в цвете Материал - Сосна. Цвет - Лак прозрачныйМатериал - Сосна. Цвет - Лак прозрачный
Комплект Лофт Анатай - покрытие в цвете Материал - Сосна. Цвет - Белая морилкаМатериал - Сосна. Цвет - Белая морилка

Выполненные заказы

Комплект Лофт Анатай
Комплект Лофт АнатайКомплект Лофт АнатайКомплект Лофт АнатайКомплект Лофт Анатай
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