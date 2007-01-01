Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Стул Хит 20, жаккард Ромеро черный, каркас серебро
Стул Хит 20, жаккард Ромеро черный, каркас серебро
12 оценок
1 79022
2 275 ₽
Стул Хит 20, жаккард Ромеро черный, каркас серебро - фото 1Стул Хит 20, жаккард Ромеро черный, каркас серебро - фото 2Стул Хит 20, жаккард Ромеро черный, каркас серебро - фото 3Стул Хит 20, жаккард Ромеро черный, каркас серебро - фото 4Стул Хит 20, жаккард Ромеро черный, каркас серебро - фото 5Стул Хит 20, жаккард Ромеро черный, каркас серебро - фото 6Стул Хит 20, жаккард Ромеро черный, каркас серебро - фото 7Стул Хит 20, жаккард Ромеро черный, каркас серебро - фото 8
Хит

Стул Хит 20, жаккард Ромеро черный, каркас серебро

Артикул: CH-084-490
12 оценок
Основные характеристики
  • Ширина410 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота940 мм
  • Ширина сиденья370 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Характеристики товара

Описание

Стулья Хит — универсальная модель, которая прекрасно подходит для банкетного зала, а также кафе и ресторана. Эти стулья имеют металлический каркас — сталь, благодаря чему создается повышенная устойчивость и износостойкость. Они рассчитаны на повседневное пользование и имеют большой эксплуатационный срок. Мягкая обивка стула обеспечит комфортное времяпрепровождение, современный, европейский дизайн позволяет удачно гармонировать практически с любым стилем интерьера.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина410 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота940 мм
  • Ширина сиденья370 мм
  • Глубина сиденья410 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Профиль каркаса20 мм
  • Вес5,8 кг
  • Толщина стенки каркаса1.2 мм
  • Материал каркасасталь
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияРоссия
  • Обивкажаккард
  • Цвет каркасасеребряный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяДа
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Надёжная упаковка

Отзывы

Другие товары из раздела стулья хит

Акция
Фотография товара Стул Хит 25мм - золото, коричневая корона от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - золото, коричневая корона, произведённого компанией ChiedoCover
от1 74018
2 115 ₽

Стул Хит 25мм - золото, коричневая корона

72
Акция
Фотография товара Стул Хит 25мм - черный, синий ромб, с наружними заглушками от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - черный, синий ромб, с наружними заглушками, произведённого компанией ChiedoCover
от2 03019
2 485 ₽

Стул Хит 25мм - черный, синий ромб, с наружними заглушками

489
Акция
Фотография товара Стул Хит 25мм - бронза, шенилл коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - бронза, шенилл коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 74022
2 225 ₽

Стул Хит 25мм - бронза, шенилл коричневый

66
Акция
Фотография товара Стул Хит 20мм - шампань, арш бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - шампань, арш бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 64021
2 055 ₽

Стул Хит 20мм - шампань, арш бежевый

143
Акция
Фотография товара Хит 20мм с подлокотниками, серебро, Рогожка Romeo 09 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Хит 20мм с подлокотниками, серебро, Рогожка Romeo 09, произведённого компанией ChiedoCover
от2 3806
2 520 ₽

Хит 20мм с подлокотниками, серебро, Рогожка Romeo 09

50
Акция
Фотография товара Хит 25мм, с подлокотниками, черный муар, экокожа лайм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Хит 25мм, с подлокотниками, черный муар, экокожа лайм, произведённого компанией ChiedoCover
от2 930

Хит 25мм, с подлокотниками, черный муар, экокожа лайм

46
Акция
Фотография товара Хит 20мм, арш темно-коричневый, каркас коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Хит 20мм, арш темно-коричневый, каркас коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 640

Хит 20мм, арш темно-коричневый, каркас коричневый

13
New
Фотография товара Стул Хит 25 с подлокотниками, каркас черный муар, с принтом Пинки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 25 с подлокотниками, каркас черный муар, с принтом Пинки, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790

Стул Хит 25 с подлокотниками, каркас черный муар, с принтом Пинки

15
New
Фотография товара Стул Хит 20, велюр Велютто 11, каркас белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20, велюр Велютто 11, каркас белый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 64028
2 275 ₽

Стул Хит 20, велюр Велютто 11, каркас белый

7
В наличии 9 шт.
New
Фотография товара Стул Хит 20, жаккард Санта коричневый, каркас китайское золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20, жаккард Санта коричневый, каркас китайское золото, произведённого компанией ChiedoCover
от1 64028
2 275 ₽

Стул Хит 20, жаккард Санта коричневый, каркас китайское золото

12
В наличии 34 шт.

Стул Хит 20, жаккард Ромеро черный, каркас серебро
Стул Хит 20, жаккард Ромеро черный, каркас серебро
от 1 640
2 275 ₽
