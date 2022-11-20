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Стул пластиковый барный Maya Bar

Артикул: CH-050-428
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Описание:

Барный стул Maya изготавливается из полипропилена, упрочненного стекловолокном, полученным с использованием новейшего поколения технологий формования пластмасс под давлением.Барный стул Maya станет отличным выбором для обстановки фуд-кортов, кафе, ресторанов и баров. Благодаря использованию высококачественных материалов они долгое время не теряют своего привлекательного внешнего вида, даже несмотря на активную эксплуатацию. Устойчивость к ультрафиолетовому воздействию и отсутствие металлического каркаса обеспечивают использование пластиковых барных стульев Maya в том числе и на открытых площадках.
Особенности:


  • изготовлен из высококачественного полипропилена;
  • не имеет металлического каркаса - не ржавеет, не поддается коррозии;
  • устойчив к ультрафиолету и атмосферным осадкам, выдерживает минусовую температуру до 20 градусов;
  • армирован стекловолокном;
  • штабелируемый - занимает минимум места при хранении;
  • подходит для использования на открытом воздухе и в помещении;

Количество в упаковке: 4 шт

Вес брутто: 27 кг

Объем упаковки: 0.383 м3

Размер упаковки: 450х640х1330 мм

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Основные характеристики

  • Ширина510 мм
  • Глубина450 мм
  • Высота1080 мм
  • Высота до сиденья750 мм
  • Вес5.7 кг
  • Материал каркасапластик
  • Материал сиденьяпластик
  • Допустимая нагрузка120 кг
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияТурция

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки450 мм
  • Высота упаковки510 мм
  • Глубина упаковки1080 мм
  • Объём упаковки0.38 м3
  • Вес упаковки27 кг

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