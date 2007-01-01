Характеристики товара
Описание
Барный стул Maya изготавливается из полипропилена, упрочненного стекловолокном, полученным с использованием новейшего поколения технологий формования пластмасс под давлением.Барный стул Maya станет отличным выбором для обстановки фуд-кортов, кафе, ресторанов и баров. Благодаря использованию высококачественных материалов они долгое время не теряют своего привлекательного внешнего вида, даже несмотря на активную эксплуатацию. Устойчивость к ультрафиолетовому воздействию и отсутствие металлического каркаса обеспечивают использование пластиковых барных стульев Maya в том числе и на открытых площадках.
- изготовлен из высококачественного полипропилена;
- не имеет металлического каркаса - не ржавеет, не поддается коррозии;
- устойчив к ультрафиолету и атмосферным осадкам, выдерживает минусовую температуру до 20 градусов;
- армирован стекловолокном;
- штабелируемый - занимает минимум места при хранении;
- подходит для использования на открытом воздухе и в помещении;
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина510 мм
- Глубина450 мм
- Высота1080 мм
- Высота до сиденья750 мм
- Вес5.7 кг
- Материал сиденьяпластик
- Материал каркасапластик
- Допустимая нагрузка120 кг
- Цветсерый
- Страна изготовленияТурция
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Ширина упаковки450 мм
- Высота упаковки510 мм
- Глубина упаковки1080 мм
- Вес упаковки27 кг
- Объём упаковки0.38 м3
- Изделия стопируютсяНет