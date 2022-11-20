Характеристики товара
Описание
Описание:
Особенности:
- изготовлен из высококачественного полипропилена;
- не имеет металлического каркаса - не ржавеет, не поддается коррозии;
- устойчив к ультрафиолету и атмосферным осадкам, выдерживает минусовую температуру до 20 градусов;
- армирован стекловолокном;
- штабелируемый - занимает минимум места при хранении;
- подходит для использования на открытом воздухе и в помещении;
Количество в упаковке: 4 шт
Вес брутто: 27 кг
Объем упаковки: 0.383 м3
Размер упаковки: 450х640х1330 мм
Основные характеристики
- Ширина510 мм
- Глубина450 мм
- Высота1080 мм
- Высота до сиденья750 мм
- Вес5.7 кг
- Материал каркасапластик
- Материал сиденьяпластик
- Допустимая нагрузка120 кг
- Цветсерый
- Страна изготовленияТурция
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Ширина упаковки450 мм
- Высота упаковки510 мм
- Глубина упаковки1080 мм
- Объём упаковки0.38 м3
- Вес упаковки27 кг