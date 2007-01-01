Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Кнее-2, дуб, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Кнее-2, дуб
14 оценок
12 690
Товар в корзине. Перейти
Стул Кнее-2, дуб - фото 1Стул Кнее-2, дуб - фото 2Стул Кнее-2, дуб - фото 3Стул Кнее-2, дуб - фото 4

Стул Кнее-2, дуб

Артикул: CH-088-577
14 оценок
Основные характеристики
  • Ширина490 мм
  • Глубина525 мм
  • Высота880 мм
  • Глубина сиденья400 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Антарио серый
Фотография товара Стул Антарио серый от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Роквелл
Фотография товара Стул Роквелл от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стул Кнее-2 — современное и стильное решение для обеденной зоны дома, кафе или ресторана. Каркас выполнен по прочной гнутоклеенной технологии и облицован натуральным шпоном дуба, который подчёркивает природную текстуру древесины и придаёт изделию благородный внешний вид.
Надёжная металлическая опора обеспечивает устойчивость, долговечность и устойчивость к высоким нагрузкам, а сочетание дерева и металла создаёт гармоничный современный дизайн. Такой стул отлично впишется как в современные интерьеры, так и в пространства в стиле лофт, минимализм или сканди.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина490 мм
  • Глубина525 мм
  • Высота880 мм
  • Глубина сиденья400 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Высота спинки460 мм
  • Вес5.4 кг
  • Материалдуб, металл, шпон
  • Материал сиденьяшпон дуба
  • Цветсветло-коричневый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки590 мм
  • Высота упаковки895 мм
  • Глубина упаковки615 мм
  • Вес упаковки7.6 кг
  • Объём упаковки0.32 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Кьявари Красное дерево, деревянный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кьявари Красное дерево, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
6 290
Оптовая цена

Стул Кьявари Красное дерево, деревянный

340
Распродажа
Фотография товара Стул складной Торни, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул складной Торни, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 29015
4 990 ₽Оптовая цена

Стул складной Торни, зеленый

42
Фотография товара Стул Джонс от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Джонс, произведённого компанией ChiedoCover
5 290
Оптовая цена

Стул Джонс

5
Фотография товара Стул пластиковый Dune, бежевый, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Dune, бежевый, белый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490

Стул пластиковый Dune, бежевый, белый

14
Фотография товара Стул Мист, аквамариновый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Мист, аквамариновый, произведённого компанией ChiedoCover
13 090
Оптовая цена

Стул Мист, аквамариновый

7
Фотография товара Стул Мист, пудровый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Мист, пудровый, произведённого компанией ChiedoCover
13 090
Оптовая цена

Стул Мист, пудровый

10
Фотография товара Стул Митч 2, желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Митч 2, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
4 190

Стул Митч 2, желтый

13
Фотография товара Стул Кейстон, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кейстон, белый, произведённого компанией ChiedoCover
15 290

Стул Кейстон, белый

15
В пути 302 шт.
Фотография товара Стул Флорен, массив бука, ромб от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Флорен, массив бука, ромб, произведённого компанией ChiedoCover
9 390

Стул Флорен, массив бука, ромб

13
Фотография товара Стул Арил, пятилучие, серый, черный, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Арил, пятилучие, серый, черный, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
4 790

Стул Арил, пятилучие, серый, черный, велюр

8

С этим товаром покупают

Фотография товара Диван Вэнити, бежевый, 1600 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Вэнити, бежевый, 1600, произведённого компанией ChiedoCover
90 490

Диван Вэнити, бежевый, 1600

14
Фотография товара Кровать Бекка, Velvet Stone от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кровать Бекка, Velvet Stone, произведённого компанией ChiedoCover
от36 590
Оптовая цена

Кровать Бекка, Velvet Stone

48
Фотография товара Диван hares velvet, grass от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван hares velvet, grass, произведённого компанией ChiedoCover
от34 590
Оптовая цена

Диван hares velvet, grass

87
Распродажа
Фотография товара Стул ВЕНЕЗИА (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ), малиновый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул ВЕНЕЗИА (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ), малиновый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 29024
13 390 ₽Оптовая цена

Стул ВЕНЕЗИА (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ), малиновый

10
Настоящее фото товара Диван Мишель, карамель, произведённого компанией ChiedoCover
от55 990
Оптовая цена

Диван Мишель, карамель

10
Хит
Фотография товара Стул Прадо, экокожа Орегон 17 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Прадо, экокожа Орегон 17, произведённого компанией ChiedoCover
6 99024
9 090 ₽

Стул Прадо, экокожа Орегон 17

12
Фотография товара Диван для кухни Оттион 174 дуб крафт белый, желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван для кухни Оттион 174 дуб крафт белый, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
32 790

Диван для кухни Оттион 174 дуб крафт белый, желтый

13
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Маллин, велюр зеленый, ножки бежевые от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Маллин, велюр зеленый, ножки бежевые, произведённого компанией ChiedoCover
от6 69021
8 390 ₽

Стул Маллин, велюр зеленый, ножки бежевые

98
Фотография товара Диван Clash трехместный с оттоманкой, бежевый велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Clash трехместный с оттоманкой, бежевый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от129 490
Оптовая цена

Диван Clash трехместный с оттоманкой, бежевый велюр

5
Фотография товара Стул с подлокотниками Нейтон, велюр черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул с подлокотниками Нейтон, велюр черный, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
Оптовая цена

Стул с подлокотниками Нейтон, велюр черный

26

Другие товары из раздела стулья для дома

Фотография товара Стул Свеннборг, синяя ткань, черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Свеннборг, синяя ткань, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от20 090
Оптовая цена

Стул Свеннборг, синяя ткань, черный каркас

9
Фотография товара Стул Ингольф Ж, Синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ингольф Ж, Синий, произведённого компанией ChiedoCover
от8 990
Оптовая цена

Стул Ингольф Ж, Синий

8
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Гаага, велюр Bliss 09, ножки бук морилка черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Гаага, велюр Bliss 09, ножки бук морилка черная, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690

Стул Гаага, велюр Bliss 09, ножки бук морилка черная

5
Фотография товара Стул Norman орех темный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Norman орех темный, произведённого компанией ChiedoCover
от18 790
Оптовая цена

Стул Norman орех темный

7
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул Камелия, ткань, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Камелия, ткань, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
Оптовая цена

Стул Камелия, ткань, велюр

14
Распродажа
Фотография товара Стул Прадо, велюр Велутто 17, каркас золото муар от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Прадо, велюр Велутто 17, каркас золото муар, произведённого компанией ChiedoCover
5 99035
9 090 ₽

Стул Прадо, велюр Велутто 17, каркас золото муар

13
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Бранс, велюр, молочный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Бранс, велюр, молочный, произведённого компанией ChiedoCover
10 9903
11 290 ₽Оптовая цена

Стул Бранс, велюр, молочный

26
В наличии 11 шт.В пути 48 шт.
Настоящее фото товара Стул кухонный Шери, зеленый, черный, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
22 490

Стул кухонный Шери, зеленый, черный, золотой

5
В пути 1072 шт.
Фотография товара Стул Этернал, горчичный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Этернал, горчичный, произведённого компанией ChiedoCover
8 490

Стул Этернал, горчичный

7
В пути 2916 шт.
Фотография товара Стул Профил, зеленый, орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Профил, зеленый, орех, произведённого компанией ChiedoCover
12 390

Стул Профил, зеленый, орех

14

Товар в корзине

Стул Кнее-2, дуб
Стул Кнее-2, дуб
12 690
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Диван Вэнити, бежевый, 1600 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Вэнити, бежевый, 1600, произведённого компанией ChiedoCover
90 490

Диван Вэнити, бежевый, 1600

14
Фотография товара Кровать Бекка, Velvet Stone от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кровать Бекка, Velvet Stone, произведённого компанией ChiedoCover
от36 590
Оптовая цена

Кровать Бекка, Velvet Stone

48
Фотография товара Диван hares velvet, grass от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван hares velvet, grass, произведённого компанией ChiedoCover
от34 590
Оптовая цена

Диван hares velvet, grass

87
Распродажа
Фотография товара Стул ВЕНЕЗИА (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ), малиновый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул ВЕНЕЗИА (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ), малиновый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 29024
13 390 ₽Оптовая цена

Стул ВЕНЕЗИА (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ), малиновый

10

Акции для вас

Новость от 29.04.2025 Офисные кресла
Офисные кресла

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 03.06.2025 Прозрачные пластиковые стулья в наличии на складе в Москве
Прозрачные пластиковые стулья в наличии на складе в Москве

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 20.01.2026 Турецкие стулья
Турецкие стулья

Перейдите, чтобы узнать подробности