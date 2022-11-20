Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота830 мм
- Ширина480 мм
- Глубина530 мм
- Материал сиденьявелюр
Стул Хит 20мм - серебро, шенилл красный
Стул Хит 25мм - золото, велюр красный
Стул Наполеон NEW, капучино
Стул Наполеон, патина с серебром
Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ)
Стул «Apriori S» (id 128)
Стул Oliver велюр золотистый
Стул Барбара NEW велюр серо-голубой
Стул Барбара NEW велюр терракотовый
Стул Барбара велюр синий золотые ножки
Стул Изо
Стул Изо Хром
Стул Аскона
Стул Стандарт с пюпитром
Кресло Ева PLZ
Кресло Ева HL