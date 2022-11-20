Стул Safir, экокожа Luxa almond бежевый, старинный орех

11 оценок

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота830 мм
  • Ширина480 мм
  • Глубина530 мм
  • Материал сиденьявелюр

Выполненные заказы

Стул Safir, экокожа бирюзовая, цвет каркаса- светлый орех
Стул Safir, экокожа бирюзовая, цвет каркаса- светлый орехСтул Safir, экокожа бирюзовая, цвет каркаса- светлый орехСтул Safir, экокожа бирюзовая, цвет каркаса- светлый орех
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