Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Теллинг шенилл серо-бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Теллинг шенилл серо-бежевый
15 оценок
8 590
Товар в корзине. Перейти
Стул Теллинг шенилл серо-бежевый - фото 1Стул Теллинг шенилл серо-бежевый - фото 2Стул Теллинг шенилл серо-бежевый - фото 3Стул Теллинг шенилл серо-бежевый - фото 4Стул Теллинг шенилл серо-бежевый - фото 5Стул Теллинг шенилл серо-бежевый - фото 6Стул Теллинг шенилл серо-бежевый - фото 7
NEW

Стул Теллинг шенилл серо-бежевый

Артикул: CH-081-519
15 оценок
Основные характеристики
  • Ширина505 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота775 мм
  • Ширина сиденья430 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул барный Mars, бежевый велюр/ черный каркас
Фотография товара Стул барный Mars, бежевый велюр/ черный каркас от компании ChiedoCover.
Следующий Диван лофт Гленден
Фотография товара Диван лофт Гленден от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стул Теллинг — стильный акцент для вашего интерьера. Стул Теллинг выполнен в минималистичном стиле с лёгким лофт-оттенком. Чёткие линии, геометричная форма и тонкие металлические ножки придают модели визуальную лёгкость, а широкая спинка и просторное сиденье обеспечивают комфортную посадку. Такой дизайн делает стул универсальным решением как для дома, так и для общественных пространств. Обивка выполнена из ткани шенилл, которая ценится за мягкость, прочность и износостойкость. Шенилл устойчив к истиранию, долго сохраняет насыщенный цвет и приятную текстуру, а также отличается практичностью в уходе. Наполнитель из поролона обеспечивает мягкость и удобство даже при длительном сидении. Прочные металлические ножки окрашены в универсальный чёрный цвет, что придаёт стулу дополнительную устойчивость и современный вид. На ножках предусмотрены специальные подпятники, которые защищают напольное покрытие от царапин и предотвращают скольжение. Конструкция выдерживает нагрузку до 120 кг, что подтверждает надежность модели. Стул Теллинг одинаково хорошо подойдёт для кухни или столовой зоны, гостиной, кабинета, а также будет уместен в кафе, ресторане или коворкинге. Его современный и лаконичный стиль органично вписывается в различные интерьерные решения.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина505 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота775 мм
  • Ширина сиденья430 мм
  • Глубина сиденья450 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Вес5 кг
  • Материал сиденьяшенилл
  • Материал каркасафанера, металл
  • Цветбежевый, серый
  • Обивкашенилл

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки600 мм
  • Высота упаковки560 мм
  • Вес упаковки11 кг
  • Объём упаковки0.29 м3
  • Габариты упаковки для логистики850
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стул Такер, черный деревянный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Такер, черный деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 390

Стул Такер, черный деревянный

43
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул Такер полубарный, светло-серый деревянный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Такер полубарный, светло-серый деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от10 190

Стул Такер полубарный, светло-серый деревянный

35
Фотография товара Стул Eames DSR желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Eames DSR желтый, произведённого компанией ChiedoCover
3 990
Оптовая цена

Стул Eames DSR желтый

40
Настоящее фото товара Стул Форли лимонный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 390
Оптовая цена

Стул Форли лимонный

47
Фотография товара Стул Emma от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Emma, произведённого компанией ChiedoCover
от18 890
Оптовая цена

Стул Emma

68
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул барный Верон, кремовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Верон, кремовый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена

Стул барный Верон, кремовый

9
В наличии 43 шт.
Фотография товара Стул с подлокотниками Кози ткань букле молочный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул с подлокотниками Кози ткань букле молочный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 390
Оптовая цена

Стул с подлокотниками Кози ткань букле молочный

26
В наличии 14 шт.
Фотография товара Стул Каита neptun 12 / flex 230 / черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Каита neptun 12 / flex 230 / черный, произведённого компанией ChiedoCover
от10 190
Оптовая цена

Стул Каита neptun 12 / flex 230 / черный

14
New
Настоящее фото товара Стул Lorence, каркас серебро, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
1 390

Стул Lorence, каркас серебро, оранжевый

8
New
Настоящее фото товара Стул Lima, ножки черные, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
1 790

Стул Lima, ножки черные, экокожа

7

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стул Марсель, пурпурный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 390
Оптовая цена

Стул Марсель, пурпурный

9
Настоящее фото товара Диван Runo, произведённого компанией ChiedoCover
от55 590
Оптовая цена

Диван Runo

82
Распродажа
Фотография товара Стул Yona пластиковый зелёный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Yona пластиковый зелёный, произведённого компанией ChiedoCover
3 99014
4 590 ₽

Стул Yona пластиковый зелёный

5
В наличии 107 шт.
Настоящее фото товара Диван Премьер, коричневый, трехместный, произведённого компанией ChiedoCover
от57 290
Оптовая цена

Диван Премьер, коричневый, трехместный

92
Фотография товара Кровать Клауд парящая дуб крафт золотой / антрацит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кровать Клауд парящая дуб крафт золотой / антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
от19 590
Оптовая цена

Кровать Клауд парящая дуб крафт золотой / антрацит

15
В наличии 30 шт.
Фотография товара Диван Dazy от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Dazy, произведённого компанией ChiedoCover
38 190
Оптовая цена

Диван Dazy

5
Фотография товара Кресло Chaise Lounge от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Chaise Lounge, произведённого компанией ChiedoCover
от80 990
Оптовая цена

Кресло Chaise Lounge

38
Фотография товара Диван Бетрон 6134, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Бетрон 6134, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от50 490
Оптовая цена

Диван Бетрон 6134, серый

6
Распродажа
Фотография товара Стул Туссе чёрный /оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Туссе чёрный /оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
3 89041
6 490 ₽Оптовая цена

Стул Туссе чёрный /оранжевый

10
В наличии 2 шт.
Фотография товара Диван прямой Дрезден велюр бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван прямой Дрезден велюр бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от55 190
Оптовая цена

Диван прямой Дрезден велюр бежевый

26
В наличии 6 шт.

Другие товары из раздела стулья для дома

Онлайн показ
Фотография товара Стул складной Compact, морилка черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул складной Compact, морилка черная, произведённого компанией ChiedoCover
от3 59031
5 190 ₽

Стул складной Compact, морилка черная

10
Фотография товара Стул-кресло Джуно 2.0 орех/жёлтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул-кресло Джуно 2.0 орех/жёлтый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 090
Оптовая цена

Стул-кресло Джуно 2.0 орех/жёлтый

11
Фотография товара Стул Франк ПМ орех/красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Франк ПМ орех/красный, произведённого компанией ChiedoCover
от9 090
Оптовая цена

Стул Франк ПМ орех/красный

11
Распродажа
Фотография товара Стул Сашш натур /фиолетовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Сашш натур /фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 89016
6 990 ₽Оптовая цена

Стул Сашш натур /фиолетовый

13
Фотография товара Стул Crown прозрачный банкетный разборный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Crown прозрачный банкетный разборный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 790
Оптовая цена

Стул Crown прозрачный банкетный разборный

8
Фотография товара Стул Baroque прозрачный банкетный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Baroque прозрачный банкетный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 890
Оптовая цена

Стул Baroque прозрачный банкетный

9
В наличии 2 шт.
Хит
Фотография товара Cтул Ricco , велюр Velutto 07, ножки бук, морилка светлый орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Cтул Ricco , велюр Velutto 07, ножки бук, морилка светлый орех, произведённого компанией ChiedoCover
от7 19026
9 590 ₽

Cтул Ricco , велюр Velutto 07, ножки бук, морилка светлый орех

10
Настоящее фото товара Стул барный Корс-75 софт, произведённого компанией ChiedoCover
от8 190
Оптовая цена

Стул барный Корс-75 софт

6
Фотография товара Стул Luminary серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Luminary серый, произведённого компанией ChiedoCover
9 890
Оптовая цена

Стул Luminary серый

8
Фотография товара Стул Brace, букле, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Brace, букле, серый, произведённого компанией ChiedoCover
10 990
Оптовая цена

Стул Brace, букле, серый

26
В наличии 100 шт.В пути 84 шт.

Товар в корзине

Стул Теллинг шенилл серо-бежевый
Стул Теллинг шенилл серо-бежевый
8 590
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стул Марсель, пурпурный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 390
Оптовая цена

Стул Марсель, пурпурный

9
Настоящее фото товара Диван Runo, произведённого компанией ChiedoCover
от55 590
Оптовая цена

Диван Runo

82
Распродажа
Фотография товара Стул Yona пластиковый зелёный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Yona пластиковый зелёный, произведённого компанией ChiedoCover
3 99014
4 590 ₽

Стул Yona пластиковый зелёный

5
В наличии 107 шт.
Настоящее фото товара Диван Премьер, коричневый, трехместный, произведённого компанией ChiedoCover
от57 290
Оптовая цена

Диван Премьер, коричневый, трехместный

92

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Четвертый стул в подарок!
Четвертый стул в подарок!

Перейдите, чтобы узнать подробности