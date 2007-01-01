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Настоящее фото товара Стул Кнее-2, черный матовый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Кнее-2, черный матовый
10 оценок
12 690
Товар в корзине. Перейти
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Стул Кнее-2, черный матовый

Артикул: CH-088-576
10 оценок
Основные характеристики
  • Ширина490 мм
  • Глубина525 мм
  • Высота880 мм
  • Глубина сиденья400 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул Кнее-2 — современное и стильное решение для обеденной зоны дома, кафе или ресторана. Каркас выполнен по прочной гнутоклеенной технологии и облицован натуральным шпоном дуба, который подчёркивает природную текстуру древесины и придаёт изделию благородный внешний вид.
Надёжная металлическая опора обеспечивает устойчивость, долговечность и устойчивость к высоким нагрузкам, а сочетание дерева и металла создаёт гармоничный современный дизайн. Такой стул отлично впишется как в современные интерьеры, так и в пространства в стиле лофт, минимализм или сканди.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина490 мм
  • Глубина525 мм
  • Высота880 мм
  • Глубина сиденья400 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Высота спинки460 мм
  • Вес5.4 кг
  • Материалдуб, металл, шпон
  • Материал сиденьяшпон дуба
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки590 мм
  • Высота упаковки895 мм
  • Глубина упаковки615 мм
  • Вес упаковки7.6 кг
  • Объём упаковки0.32 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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