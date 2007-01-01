Характеристики товара
Описание
Стул Кнее-2 — современное и стильное решение для обеденной зоны дома, кафе или ресторана. Каркас выполнен по прочной гнутоклеенной технологии и облицован натуральным шпоном дуба, который подчёркивает природную текстуру древесины и придаёт изделию благородный внешний вид.
Надёжная металлическая опора обеспечивает устойчивость, долговечность и устойчивость к высоким нагрузкам, а сочетание дерева и металла создаёт гармоничный современный дизайн. Такой стул отлично впишется как в современные интерьеры, так и в пространства в стиле лофт, минимализм или сканди.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина490 мм
- Глубина525 мм
- Высота880 мм
- Глубина сиденья400 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Высота спинки460 мм
- Вес5.4 кг
- Материалдуб, металл, шпон
- Материал сиденьяшпон дуба
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Ширина упаковки590 мм
- Высота упаковки895 мм
- Глубина упаковки615 мм
- Вес упаковки7.6 кг
- Объём упаковки0.32 м3
- Изделия стопируютсяНет