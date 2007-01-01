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Настоящее фото товара Стул Кнее, черный матовый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Кнее, черный матовый
8 оценок
12 690
Товар в корзине. Перейти
Стул Кнее, черный матовый - фото 1Стул Кнее, черный матовый - фото 2Стул Кнее, черный матовый - фото 3Стул Кнее, черный матовый - фото 4Стул Кнее, черный матовый - фото 5

Стул Кнее, черный матовый

Артикул: CH-088-575
8 оценок
Основные характеристики
  • Ширина490 мм
  • Глубина525 мм
  • Высота880 мм
  • Глубина сиденья400 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул Кнее — функциональный элемент обеденной зоны, сочетающий стиль, комфорт и долговечность. Изготовленный по прочной гнутоклеенной технологии, стул отличается изящными линиями, высокой устойчивостью и длительным сроком службы. Каркас облицован натуральным шпоном дуба, который подчёркивает красоту древесной текстуры и придаёт изделию благородный внешний вид.

Благодаря лаконичному дизайну стул Кнее гармонично вписывается как в современные, так и в классические интерьеры. Он отлично подойдёт для дома, ресторана, кафе или гостиницы, обеспечивая удобство при ежедневном использовании.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина490 мм
  • Глубина525 мм
  • Высота880 мм
  • Глубина сиденья400 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Высота спинки460 мм
  • Вес5.4 кг
  • Материалдуб, шпон
  • Материал сиденьяшпон дуба
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки590 мм
  • Высота упаковки895 мм
  • Глубина упаковки615 мм
  • Вес упаковки7.6 кг
  • Объём упаковки0.32 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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