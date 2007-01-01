Характеристики товара
Описание
Стул Кнее — функциональный элемент обеденной зоны, сочетающий стиль, комфорт и долговечность. Изготовленный по прочной гнутоклеенной технологии, стул отличается изящными линиями, высокой устойчивостью и длительным сроком службы. Каркас облицован натуральным шпоном дуба, который подчёркивает красоту древесной текстуры и придаёт изделию благородный внешний вид.
Благодаря лаконичному дизайну стул Кнее гармонично вписывается как в современные, так и в классические интерьеры. Он отлично подойдёт для дома, ресторана, кафе или гостиницы, обеспечивая удобство при ежедневном использовании.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина490 мм
- Глубина525 мм
- Высота880 мм
- Глубина сиденья400 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Высота спинки460 мм
- Вес5.4 кг
- Материалдуб, шпон
- Материал сиденьяшпон дуба
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Ширина упаковки590 мм
- Высота упаковки895 мм
- Глубина упаковки615 мм
- Вес упаковки7.6 кг
- Объём упаковки0.32 м3
- Изделия стопируютсяНет