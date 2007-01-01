Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул полубарный Флорео букле темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул полубарный Флорео букле темно-серый
14 оценок
14 790
Товар в корзине. Перейти
Стул полубарный Флорео букле темно-серый - фото 1Стул полубарный Флорео букле темно-серый - фото 2Стул полубарный Флорео букле темно-серый - фото 3Стул полубарный Флорео букле темно-серый - фото 4Стул полубарный Флорео букле темно-серый - фото 5Стул полубарный Флорео букле темно-серый - фото 6Стул полубарный Флорео букле темно-серый - фото 7Стул полубарный Флорео букле темно-серый - фото 8
NEW

Стул полубарный Флорео букле темно-серый

Артикул: CH-081-561
14 оценок
Основные характеристики
  • Ширина540 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота900 мм
  • Ширина сиденья430 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул барный Mars, бежевый велюр/ черный каркас
Фотография товара Стул барный Mars, бежевый велюр/ черный каркас от компании ChiedoCover.
Следующий Диван лофт Гленден
Фотография товара Диван лофт Гленден от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стул полубарный Флорео создан для тех, кто ценит стиль и комфорт в каждом элементе. Мягкая обивка из букле в тёмно-сером оттенке придаёт изделию уютный и современный вид, а изящная форма спинки и сиденья подчёркивает минималистичный характер модели. Чёрные металлические ножки добавляют графичности и лёгкости, создавая эффектный контраст. Удобная полувысокая посадка идеально подходит для кухонных островов, барных стоек и кафе. Округлая спинка поддерживает поясницу, позволяя расслабиться и насладиться беседой. Прочная металлическая основа гарантирует надёжность и устойчивость при ежедневном использовании. Стул Флорео легко впишется в современные интерьеры в стилях сканди, лофт или минимализм. Универсальный молочный цвет и лаконичный дизайн позволяют сочетать его с разными оттенками и материалами, делая его стильным и функциональным элементом вашего дома или заведения.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина540 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота900 мм
  • Ширина сиденья430 мм
  • Глубина сиденья430 мм
  • Высота до сиденья655 мм
  • Вес16 кг
  • Материал сиденьябукле
  • Материал каркасафанера, металл
  • Цветтемно-серый
  • Обивкабукле

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки190 мм
  • Высота упаковки610 мм
  • Вес упаковки16.20 кг
  • Объём упаковки0.10 м3
  • Габариты упаковки для логистики890
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стул Кьявари деревянный с цветной подушкой, Золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кьявари деревянный с цветной подушкой, Золото, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990

Стул Кьявари деревянный с цветной подушкой, Золото

337
Фотография товара Стул Прованс 2, деревянный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Прованс 2, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 190
Оптовая цена

Стул Прованс 2, деревянный

47
Фотография товара Стул Наполеон New, пластиковый, цветной от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Наполеон New, пластиковый, цветной, произведённого компанией ChiedoCover
от4 890
Оптовая цена

Стул Наполеон New, пластиковый, цветной

33
Распродажа
Фотография товара Стул Eames DSW голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Eames DSW голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от1 99038
3 190 ₽Оптовая цена

Стул Eames DSW голубой

26
Распродажа
Фотография товара Стул барный лофт-13 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный лофт-13, произведённого компанией ChiedoCover
от5 39013
6 190 ₽

Стул барный лофт-13

46
Фотография товара Стул барный Ольхан, бежевый велюр, цвет основания белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Ольхан, бежевый велюр, цвет основания белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990
Оптовая цена

Стул барный Ольхан, бежевый велюр, цвет основания белый

10
В наличии 30 шт.
Фотография товара Стул барный София, черный, цвет основания черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный София, черный, цвет основания черный, произведённого компанией ChiedoCover
от10 590
Оптовая цена

Стул барный София, черный, цвет основания черный

7
Фотография товара Стул Lorence от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Lorence, произведённого компанией ChiedoCover
1 390

Стул Lorence

11
New
Настоящее фото товара Стул Gobel, каркас черный, серый, произведённого компанией ChiedoCover
1 490

Стул Gobel, каркас черный, серый

5
New
Настоящее фото товара Стул Gobel, каркас серебро, черный, произведённого компанией ChiedoCover
1 490

Стул Gobel, каркас серебро, черный

9

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло Toro Loft, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Toro Loft, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от94 490
Оптовая цена

Кресло Toro Loft, зеленый

48
В наличии 10 шт.
Фотография товара Диван Italia трехместный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Italia трехместный, произведённого компанией ChiedoCover
от105 490
Оптовая цена

Диван Italia трехместный

59
Фотография товара Стул Marco, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Marco, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
Оптовая цена

Стул Marco, серый

53
В наличии 40 шт.
Фотография товара Диван Iran от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Iran, произведённого компанией ChiedoCover
от130 090
Оптовая цена

Диван Iran

12
New
Фотография товара Стул Твигги экокожа темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Твигги экокожа темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
19 090

Стул Твигги экокожа темно-серый

9
В пути 6 шт.
Настоящее фото товара Диван Cloud трехместный, произведённого компанией ChiedoCover
от91 490
Оптовая цена

Диван Cloud трехместный

42
Фотография товара Диван Флори-Б textile белая эмаль grey от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Флори-Б textile белая эмаль grey, произведённого компанией ChiedoCover
30 490
Оптовая цена

Диван Флори-Б textile белая эмаль grey

97
Распродажа
Фотография товара Диван Константин, букле Clarins 560, ножки бук морилка старинный орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Константин, букле Clarins 560, ножки бук морилка старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от33 99028
47 000 ₽

Диван Константин, букле Clarins 560, ножки бук морилка старинный орех

9
Фотография товара Кресло пластиковое Air XL, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло пластиковое Air XL, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от10 190
Оптовая цена

Кресло пластиковое Air XL, черный

49
В наличии 20 шт.
Настоящее фото товара Диван Бизнес, черный, двухместный, произведённого компанией ChiedoCover
от22 690
Оптовая цена

Диван Бизнес, черный, двухместный

52

Другие товары из раздела стулья для дома

Фотография товара Сиэтл сиденье экокожа матовая, черные ножки орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Сиэтл сиденье экокожа матовая, черные ножки орех, произведённого компанией ChiedoCover
от26 890
Оптовая цена

Сиэтл сиденье экокожа матовая, черные ножки орех

45
Настоящее фото товара Стул Филл, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790
Оптовая цена

Стул Филл, голубой

14
Распродажа
Фотография товара Стул Fog с подушкой, пластик пыльно-розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Fog с подушкой, пластик пыльно-розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 2909
7 990 ₽Оптовая цена

Стул Fog с подушкой, пластик пыльно-розовый

26
В наличии 128 шт.
Фотография товара Стул Chiavari Diamond прозрачный банкетный разборный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Chiavari Diamond прозрачный банкетный разборный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
Оптовая цена

Стул Chiavari Diamond прозрачный банкетный разборный

15
В наличии 2 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Snug белый, шенилл, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Snug белый, шенилл, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 89052
12 190 ₽Оптовая цена

Стул Snug белый, шенилл, черный

6
В наличии 23 шт.
Настоящее фото товара Стул барный Корс-73 хард, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
Оптовая цена

Стул барный Корс-73 хард

7
Фотография товара Стул Luminary серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Luminary серый, произведённого компанией ChiedoCover
9 890
Оптовая цена

Стул Luminary серый

8
Распродажа
Фотография товара Стул обеденный Melia, светло-коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Melia, светло-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
10 99022
13 990 ₽Оптовая цена

Стул обеденный Melia, светло-коричневый

26
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул Piera, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Piera, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
13 590

Стул Piera, зеленый

6
Фотография товара Стул Mate синий, антик от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Mate синий, антик, произведённого компанией ChiedoCover
4 190

Стул Mate синий, антик

14
В наличии 1 шт.

Товар в корзине

Стул полубарный Флорео букле темно-серый
Стул полубарный Флорео букле темно-серый
14 790
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло Toro Loft, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Toro Loft, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от94 490
Оптовая цена

Кресло Toro Loft, зеленый

48
В наличии 10 шт.
Фотография товара Диван Italia трехместный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Italia трехместный, произведённого компанией ChiedoCover
от105 490
Оптовая цена

Диван Italia трехместный

59
Фотография товара Стул Marco, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Marco, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
Оптовая цена

Стул Marco, серый

53
В наличии 40 шт.
Фотография товара Диван Iran от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Iran, произведённого компанией ChiedoCover
от130 090
Оптовая цена

Диван Iran

12

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Четвертый стул в подарок!
Четвертый стул в подарок!

Перейдите, чтобы узнать подробности