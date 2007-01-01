Характеристики товара
Описание
Стильный и функциональный угловой диван для комфортного отдыха. Встроенный деревянный островок в центре оснащён подстаканниками, светильником для чтения и разъёмом для зарядки, создавая идеальное пространство для релаксации.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина3250 мм
- Ширина2700 мм
- Высота1000 мм
- Вес191,75 кг
- Материалфанера, ткань, массив бука, массив сосны
Параметры упаковки
- Объём упаковки4 м3
- Изделия стопируютсяНет