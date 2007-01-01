Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Диван угловой Din, произведённого компанией ChiedoCover
Диван угловой Din
7 оценок
197 490
Диван угловой Din - фото 1Диван угловой Din - фото 2Диван угловой Din - фото 3Диван угловой Din - фото 4Диван угловой Din - фото 5
Диван угловой Din

Артикул: CH-083-513
7 оценок
Основные характеристики
  • Длина3250 мм
  • Ширина2700 мм
  • Высота1000 мм
  • Вес191,75 кг
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Стильный и функциональный угловой диван для комфортного отдыха. Встроенный деревянный островок в центре оснащён подстаканниками, светильником для чтения и разъёмом для зарядки, создавая идеальное пространство для релаксации.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина3250 мм
  • Ширина2700 мм
  • Высота1000 мм
  • Вес191,75 кг
  • Материалфанера, ткань, массив бука, массив сосны

Параметры упаковки

  • Объём упаковки4 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Отзывы

