Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина650 мм
- Глубина710 мм
- Высота1160 мм
- Ширина сиденья480 мм
- Глубина сиденья470 мм
- Вес16.35 кг
- Объем0.156 л
- Материал ножекХромированный металл
- Количество мест1
- Страна изготовленияКитай
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