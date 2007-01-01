Характеристики товара
Описание
Кресло Cross — это функциональное и современное решение для тех, кто ценит комфорт и продуманный эргономичный дизайн. Чёрный цвет и лаконичные формы делают кресло универсальным для любого офисного интерьера. Сиденье обито прочной тканью и наполнено пеной Memory foam, обеспечивающей комфорт при длительной работе. Спинка из сетки с пластиковой рамой дополнена регулируемой поясничной опорой. Подголовник настраивается по высоте и углу наклона для поддержки шеи. 2D подлокотники с полиуретановыми накладками регулируются по высоте и обеспечивают дополнительное удобство. Нейлоновая крестовина и ролики диаметром 60 мм обеспечивают стабильность и лёгкое передвижение. Синхромеханизм со слайдером позволяет адаптировать кресло под рост сидящего и фиксировать спинку в трех положениях. Максимальная нагрузка — 130 кг.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Материал сиденьяткань, сетка
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет