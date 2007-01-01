Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул компьютерный Cross, произведённого компанией ChiedoCover
Стул компьютерный Cross
12 оценок
22 390
Стул компьютерный Cross - фото 1Стул компьютерный Cross - фото 2Стул компьютерный Cross - фото 3Стул компьютерный Cross - фото 4Стул компьютерный Cross - фото 5

Стул компьютерный Cross

Артикул: CH-079-995
12 оценок
Основные характеристики
  • Материал сиденьяткань, сетка
  • Цветчерный
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Характеристики товара

Описание

Кресло Cross — это функциональное и современное решение для тех, кто ценит комфорт и продуманный эргономичный дизайн. Чёрный цвет и лаконичные формы делают кресло универсальным для любого офисного интерьера. Сиденье обито прочной тканью и наполнено пеной Memory foam, обеспечивающей комфорт при длительной работе. Спинка из сетки с пластиковой рамой дополнена регулируемой поясничной опорой. Подголовник настраивается по высоте и углу наклона для поддержки шеи. 2D подлокотники с полиуретановыми накладками регулируются по высоте и обеспечивают дополнительное удобство. Нейлоновая крестовина и ролики диаметром 60 мм обеспечивают стабильность и лёгкое передвижение. Синхромеханизм со слайдером позволяет адаптировать кресло под рост сидящего и фиксировать спинку в трех положениях. Максимальная нагрузка — 130 кг.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Основные характеристики

  • Материал сиденьяткань, сетка
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

