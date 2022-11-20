Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота800 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Ширина530 мм
- Глубина570 мм
- Вес7.6 кг
- Материал каркасасталь
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.12 м3
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Стул Патрик 20мм Лайт
Стул Хит 25мм - черный, синий ромб, с наружними заглушками
Стул Хит 25мм - серебро, зеленая корона
Стул PULL (НА ПРУТКЕ)
Стул RACE (НА 4 НОЖКАХ)
Стул Диамант пластиковый, жемчужный
Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey
Стол АРКОС 16-1
Стол АРКОС 16
Стол АРКОС 17-1
Стол АРКОС 18
Стол АРКОС 18-1
Стол АРКОС 19
Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло