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Кресло Филадельфия хаки

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Кресло Филадельфия синий

Характеристики товара

Описание

Мягкое сиденье с высокой поддерживающей спинкой анатомической формы подарит комфорт и уют. В качестве обивки используется прочная износостойкая замша с точечным декором. Металлическая ножка регулируется по высоте и обеспечивает хорошую устойчивость. Удобные подлокотники добавят комфорта. Кресло прекрасно смотрится в гостиной или столовой зоне. Высота сиденья регулируется от 45 до 55 см. В зависимости от регулировки общей высоты кресла, высота подлокотников от пола составляет 61-71 см.

1 коробка / 1 шт.

Габариты: 77*68*35

Вес брутто: 15 кг.

Объем: 0,183 м3

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Основные характеристики

  • Высота960/1060 мм
  • Высота до сиденья440/540 мм
  • Ширина700 мм
  • Глубина775 мм
  • Ширина сиденья445 мм
  • Глубина сиденья520 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьявелюр, замша
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Цветзеленый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки770 мм
  • Высота упаковки680 мм
  • Глубина упаковки350 мм
  • Объём упаковки0.18 м3
  • Вес упаковки15 кг

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