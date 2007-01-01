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Настоящее фото товара Кресло Филадельфия хаки, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Филадельфия хаки
26 оценок
17 89044
31 490 ₽
Товар в корзине. Перейти
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Распродажа

Кресло Филадельфия хаки

Артикул: CH-004-283
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина775 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота1110 мм
  • Ширина сиденья445 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Кресло регулируемое Филадельфия мягкое зеленое обивка из замши

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина775 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота1110 мм
  • Ширина сиденья445 мм
  • Глубина сиденья520 мм
  • Высота до сиденья440/540 мм
  • Вес13.5 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал сиденьявелюр, замша
  • Материал каркасаметалл
  • Цветзеленый
  • Обивказамша

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки770 мм
  • Высота упаковки680 мм
  • Глубина упаковки350 мм
  • Вес упаковки15 кг
  • Объём упаковки0.18 м3
  • Габариты упаковки для логистики680
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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