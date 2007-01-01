Характеристики товара
Описание
Эргономичное кресло с уникальным дизайном, оснащенное регулируемыми по высоте Т-образными подлокотниками для максимального комфорта. Идеально подходит для тех, кто ценит стиль и функциональность.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина680 мм
- Глубина640 мм
- Высота1220/1320 мм
- Ширина сиденья500 мм
- Глубина сиденья530 мм
- Высота до сиденья480/580 мм
- Материалпластик
Параметры упаковки
- Ширина упаковки900 мм
- Высота упаковки260 мм
- Глубина упаковки680 мм
- Объём упаковки0.16 м3
- Изделия стопируютсяНет