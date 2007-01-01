Характеристики товара
Описание
Материал каркаса - массив дерева; Материал сиденья - ткань; Материал обивки - ткань; Цвет ножек - орех; Ширина - 41; Глубина - 50; Высота - 92; Ширина сиденья - 40; Глубина сиденья - 37; Высота сиденья - 46;
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина410 мм
- Глубина500 мм
- Высота920 мм
- Ширина сиденья400 мм
- Глубина сиденья370 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Материал сиденьяткань
- Материал каркасамассив дерева
- Тип ножекс прямоугольным сечением
- Цветбежевый, коричневый
- Обивкаткань
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет