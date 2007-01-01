Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Деревянный стул Муриел орех / андрис бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
Деревянный стул Муриел орех / андрис бежевый
7 оценок
5 790
Деревянный стул Муриел орех / андрис бежевый - фото 1Деревянный стул Муриел орех / андрис бежевый - фото 2Деревянный стул Муриел орех / андрис бежевый - фото 3Деревянный стул Муриел орех / андрис бежевый - фото 4Деревянный стул Муриел орех / андрис бежевый - фото 5

Деревянный стул Муриел орех / андрис бежевый

Артикул: CH-081-724
Основные характеристики
  • Ширина410 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота920 мм
  • Ширина сиденья400 мм
Характеристики товара

Описание

Материал каркаса - массив дерева; Материал сиденья - ткань; Материал обивки - ткань; Цвет ножек - орех; Ширина - 41; Глубина - 50; Высота - 92; Ширина сиденья - 40; Глубина сиденья - 37; Высота сиденья - 46;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

