Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота910 мм
- Ширина550 мм
- Глубина520 мм
- Материал каркасадерево
- Цветкоричневый
Кресло КАПРИ 6
Стол КВАНТ 2
Стол КВАНТ 2-1
Стол КВАНТ 2-2
Стол КВАНТ 3
Стол КВАНТ 3-1
Стол АРКОС 1
Стол АРКОС 2
Стол АРКОС 2-1
Прямоугольное зеркало в золотой рамке
Стол АРКОС 3
Прямоугольное зеркало в золотой оправе
Стол АРКОС 3-1
Зеркало в золотой раме
Стол АРКОС 3-2
Зеркало с широкой золотой оправой
Зеркало Найроби
Стол АРКОС 4
Кресло Grace
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus