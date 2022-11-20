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Стул Кроссбэк с подлокотниками, береза/ темный орех - фото 1Стул Кроссбэк с подлокотниками, береза/ темный орех - фото 2Стул Кроссбэк с подлокотниками, береза/ темный орех - фото 3Стул Кроссбэк с подлокотниками, береза/ темный орех - фото 4Стул Кроссбэк с подлокотниками, береза/ темный орех - фото 5Стул Кроссбэк с подлокотниками, береза/ темный орех - фото 6Стул Кроссбэк с подлокотниками, береза/ темный орех - фото 7Стул Кроссбэк с подлокотниками, береза/ темный орех - фото 8

Стул Кроссбэк с подлокотниками, береза/ темный орех

7 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота910 мм
  • Ширина550 мм
  • Глубина520 мм
  • Материал каркасадерево
  • Цветкоричневый

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Варианты каркаса

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Стул Кроссбэк с подлокотниками, береза/ темный орех - каркас в цвете Эмаль Кремовый 9001Эмаль Кремовый 9001
Стул Кроссбэк с подлокотниками, береза/ темный орех - каркас в цвете Эмаль Серебро 9006Эмаль Серебро 9006
Стул Кроссбэк с подлокотниками, береза/ темный орех - каркас в цвете Эмаль Серебро 9007Эмаль Серебро 9007
Стул Кроссбэк с подлокотниками, береза/ темный орех - каркас в цвете Эмаль Черный 9005Эмаль Черный 9005
Стул Кроссбэк с подлокотниками, береза/ темный орех - каркас в цвете Эмаль Коричневый 8016Эмаль Коричневый 8016
Стул Кроссбэк с подлокотниками, береза/ темный орех - каркас в цвете Эмаль Шоколадный 8017Эмаль Шоколадный 8017
Стул Кроссбэк с подлокотниками, береза/ темный орех - каркас в цвете Эмаль Красное дерево 8015Эмаль Красное дерево 8015
Стул Кроссбэк с подлокотниками, береза/ темный орех - каркас в цвете Эмаль Шампань 1035Эмаль Шампань 1035
Стул Кроссбэк с подлокотниками, береза/ темный орех - каркас в цвете Эмаль Золото 1036Эмаль Золото 1036
Стул Кроссбэк с подлокотниками, береза/ темный орех - каркас в цвете Морилка Органика белыйМорилка Органика белый
Стул Кроссбэк с подлокотниками, береза/ темный орех - каркас в цвете Морилка Светлый орехМорилка Светлый орех
Стул Кроссбэк с подлокотниками, береза/ темный орех - каркас в цвете Морилка НатуральныйМорилка Натуральный
Стул Кроссбэк с подлокотниками, береза/ темный орех - каркас в цвете Морилка Красное деревоМорилка Красное дерево
Стул Кроссбэк с подлокотниками, береза/ темный орех - каркас в цвете Морилка Старинный орехМорилка Старинный орех
Стул Кроссбэк с подлокотниками, береза/ темный орех - каркас в цвете Морилка ВенгеМорилка Венге
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