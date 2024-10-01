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Дизайнерский стул Cosmos, бежевый, золото

Артикул: CH-066-736
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Опоры стульев - нержавеющая сталь с напылением нитрида титана - под "золото"
Материал стульев - велюр Ginger.
GINGER — притягательный как бархат, практичный как флок.
Плотно прилегающие друг к другу вертикально расположенные ворсинки создают абсолютную иллюзию флоковой поверхности. Реальная износостойкость - 100 000 циклов по тесту Мартиндейла, достигающаяся высокой плотностью более толстых, густых ворсинок лицевого слоя.
Для достижения идеально ровной поверхности ткань проходит двухэтапную финишную стрижку ворса.
Коллекция Ginger дублируется новым, высокотехнологичным полотном Tiger skin, совмещающим в себе свойства армирующего слоя, предотвращающего деформацию и мягкой замшевой фактуры (результат горячего мокрого крашения) для придания ткани объема.
Упаковка - качественная,коробка из 5-слойного картона.

Каждый стул упакован индивидуально

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина630 мм
  • Ширина600 мм
  • Высота840 мм
  • Ширина сиденья450 мм
  • Глубина сиденья630 мм
  • Высота до сиденья490 мм
  • Вес10 кг
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияРоссия

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