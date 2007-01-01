Характеристики товара
Описание
Вес: 14,1 кг / Высота с учетом спинки (см): 92 / Высота сидения (см): 51 / Гарантия: 18 месяцев / Глубина (см): 70 / Материал каркаса: металл / Материал сидения: ткань / Фабрика: Китай / Цвет: серый / Ширина (см): 61
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина610 мм
- Глубина700 мм
- Высота до сиденья510 мм
- Вес14.1 кг
- Материал сиденьяткань
- Материал каркасаметалл
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.16 м3
- Изделия стопируютсяНет