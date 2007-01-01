Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул кухонный Аура, поворотный, серый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул кухонный Аура, поворотный, серый, черный
8 оценок
24 890
Товар в корзине. Перейти
Стул кухонный Аура, поворотный, серый, черный - фото 1

Стул кухонный Аура, поворотный, серый, черный

Артикул: CH-082-485
8 оценок
Основные характеристики
  • Ширина610 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота до сиденья510 мм
  • Вес14.1 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул поворотный Вайб, серый
Фотография товара Стул поворотный Вайб, серый от компании ChiedoCover.
Следующий Стул кухонный Атриум, поворотный, бежевый, черный
Фотография товара Стул кухонный Атриум, поворотный, бежевый, черный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Вес: 14,1 кг / Высота с учетом спинки (см): 92 / Высота сидения (см): 51 / Гарантия: 18 месяцев / Глубина (см): 70 / Материал каркаса: металл / Материал сидения: ткань / Фабрика: Китай / Цвет: серый / Ширина (см): 61

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина610 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота до сиденья510 мм
  • Вес14.1 кг
  • Материал сиденьяткань
  • Материал каркасаметалл

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.16 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Полукресло Лилия, оранжево-голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Лилия, оранжево-голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от11 39027
15 590 ₽Оптовая цена

Полукресло Лилия, оранжево-голубой

78
Фотография товара Барный стул Миллер от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Миллер, произведённого компанией ChiedoCover
5 790
Оптовая цена

Барный стул Миллер

15
Фотография товара Стул Джонс от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Джонс, произведённого компанией ChiedoCover
5 290
Оптовая цена

Стул Джонс

5
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Мила, спинка гобелен Винтаж голубой, велюр Монако 14, ножки бук, морилка светлый орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Мила, спинка гобелен Винтаж голубой, велюр Монако 14, ножки бук, морилка светлый орех, произведённого компанией ChiedoCover
11 790

Стул Мила, спинка гобелен Винтаж голубой, велюр Монако 14, ножки бук, морилка светлый орех

11
Фотография товара Стул Ремеди, каркас черный, велюр графит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ремеди, каркас черный, велюр графит, произведённого компанией ChiedoCover
2 690

Стул Ремеди, каркас черный, велюр графит

12
Настоящее фото товара Стул кухонный Шифт, серый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
9 390

Стул кухонный Шифт, серый, черный

13
В пути 650 шт.
Фотография товара Стул поворотный Скрупл, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул поворотный Скрупл, серый, произведённого компанией ChiedoCover
97 090

Стул поворотный Скрупл, серый

10
Фотография товара Стул Мускус, пятилучие, кожа, бежевый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Мускус, пятилучие, кожа, бежевый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
6 190

Стул Мускус, пятилучие, кожа, бежевый, черный

10
Фотография товара Стул Столон, стальные ноги, молочный, черный, букле от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Столон, стальные ноги, молочный, черный, букле, произведённого компанией ChiedoCover
4 590

Стул Столон, стальные ноги, молочный, черный, букле

7
Фотография товара Стул Туфа, металл круглый профиль, черный, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Туфа, металл круглый профиль, черный, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
3 590

Стул Туфа, металл круглый профиль, черный, велюр

13

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Кресло Колумбия пыльно-розовое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Колумбия пыльно-розовое, произведённого компанией ChiedoCover
от11 69046
21 490 ₽Оптовая цена

Кресло Колумбия пыльно-розовое

26
В наличии 32 шт.
Фотография товара Диван Хасте от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Хасте, произведённого компанией ChiedoCover
104 990

Диван Хасте

6
Фотография товара Лавка Лофт от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Лавка Лофт, произведённого компанией ChiedoCover
от63 790

Лавка Лофт

11
Фотография товара Диван Вентир от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Вентир, произведённого компанией ChiedoCover
от33 790
Оптовая цена

Диван Вентир

6
Хит
Фотография товара Полукресло Лилия велюр зизи, ножки черная эмаль от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Лилия велюр зизи, ножки черная эмаль, произведённого компанией ChiedoCover
от11 39027
15 590 ₽

Полукресло Лилия велюр зизи, ножки черная эмаль

66
Фотография товара Угловой диван для кухни Атлант Плюс, светло-зеленый, правый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Угловой диван для кухни Атлант Плюс, светло-зеленый, правый, произведённого компанией ChiedoCover
41 190

Угловой диван для кухни Атлант Плюс, светло-зеленый, правый

13
Фотография товара Кресло компьютерное Lotus S2 экокожа оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное Lotus S2 экокожа оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от20 120
Оптовая цена

Кресло компьютерное Lotus S2 экокожа оранжевый

43
Фотография товара Односпальная диван кушетка Биго, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Односпальная диван кушетка Биго, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
119 390

Односпальная диван кушетка Биго, коричневый

13
В наличии 2 шт.
Фотография товара Табурет-стремянка Марк, венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Табурет-стремянка Марк, венге, произведённого компанией ChiedoCover
5 590
Оптовая цена

Табурет-стремянка Марк, венге

6
Настоящее фото товара Диван Chester S трехместный, произведённого компанией ChiedoCover
от75 890
Оптовая цена

Диван Chester S трехместный

62

Другие товары из раздела стулья для дома

Распродажа
Фотография товара Стул Лори велюр зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Лори велюр зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 6904
9 990 ₽Оптовая цена

Стул Лори велюр зеленый

26
В наличии 6 шт.
Фотография товара Стул Франк слоновая кость серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Франк слоновая кость серый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 890
Оптовая цена

Стул Франк слоновая кость серый

7
В наличии 10 шт.
Фотография товара Стул Солид от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Солид, произведённого компанией ChiedoCover
5 490
Оптовая цена

Стул Солид

10
Настоящее фото товара Стул обеденный Элвис, бежевый, матовое золото, произведённого компанией ChiedoCover
26 490

Стул обеденный Элвис, бежевый, матовое золото

11
В наличии 76 шт.
Фотография товара Стул Митч 2, красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Митч 2, красный, произведённого компанией ChiedoCover
4 190

Стул Митч 2, красный

10
Фотография товара Стул Клауд, пепельный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Клауд, пепельный, произведённого компанией ChiedoCover
36 690

Стул Клауд, пепельный

5
Настоящее фото товара Стул кухонный Метер, бежевый, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
36 590

Стул кухонный Метер, бежевый, золотой

9
В пути 1578 шт.
Настоящее фото товара Стул кухонный Кингдом, серый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
10 790

Стул кухонный Кингдом, серый, черный

7
В пути 5418 шт.
Настоящее фото товара Стул Бреман, дуб, темно-коричневый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
19 890

Стул Бреман, дуб, темно-коричневый, черный

8
Фотография товара Стул Сов, дуб, светлое дерево от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Сов, дуб, светлое дерево, произведённого компанией ChiedoCover
6 890

Стул Сов, дуб, светлое дерево

6

Товар в корзине

Стул кухонный Аура, поворотный, серый, черный
Стул кухонный Аура, поворотный, серый, черный
24 890
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Кресло Колумбия пыльно-розовое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Колумбия пыльно-розовое, произведённого компанией ChiedoCover
от11 69046
21 490 ₽Оптовая цена

Кресло Колумбия пыльно-розовое

26
В наличии 32 шт.
Фотография товара Диван Хасте от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Хасте, произведённого компанией ChiedoCover
104 990

Диван Хасте

6
Фотография товара Лавка Лофт от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Лавка Лофт, произведённого компанией ChiedoCover
от63 790

Лавка Лофт

11
Фотография товара Диван Вентир от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Вентир, произведённого компанией ChiedoCover
от33 790
Оптовая цена

Диван Вентир

6

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 12 причин в пользу выбора каркаса из алюминия
12 причин в пользу выбора каркаса из алюминия

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 04.09.2025 Деревянные складные стулья с мягким сиденьем
Деревянные складные стулья с мягким сиденьем

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 02.07.2026 Надежные столы
Надежные столы

Перейдите, чтобы узнать подробности