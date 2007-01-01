Характеристики товара
Описание
Эргономичный складной стул Джонни – практичное решение для оформления интерьеров малогабаритных квартир, зон отдыха, залов ожидания, учебных аудиторий. Компактная конструкция делает модель удобной для эксплуатации на открытых площадках и выездных развлекательных мероприятиях. Прочный каркас стула выполнен из металла, рассчитанного на длительную эксплуатацию. Выдерживает нагрузку до 100 кг. Мягкое сиденье с обивкой из велюра обеспечивает дополнительный комфорт. Спинка стула имеет форму, которая повторяет изгибы тела и создает надежную опору для спины при длительном сидении. Напоминаем, что полностью антивандальных обивок стульев не существует. Но велюр считается лучшим вариантом обивки для владельцев животных (антикоготь), на нем сложно оставить зацепку. Благодаря плотной структуре и отсутствию выраженного плетения нитей домашнему питомцу сложно зацепиться за волокно — коготь соскальзывает, так и не сумев ухватиться за нитку в материале.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина450 мм
- Глубина495 мм
- Высота825 мм
- Ширина сиденья395 мм
- Глубина сиденья395 мм
- Высота до сиденья500 мм
- Высота посадочного места 500 мм
- Вес4.8 кг
- Материал сиденьявелюр
- Материал каркасаметалл
- Допустимая нагрузка100
- Цветчерный
- Страна изготовленияРоссия
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Ширина упаковки1015 мм
- Высота упаковки480 мм
- Вес упаковки21.30 кг
- Объём упаковки0.31 м3
- Габариты упаковки для логистики330
- Изделия стопируютсяНет