Настоящее фото товара Стул складной Джонни велюр велютто темно-серый каркас черный матовый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул складной Джонни велюр велютто темно-серый каркас черный матовый
3 250
Стул складной Джонни велюр велютто темно-серый каркас черный матовый - фото 1Стул складной Джонни велюр велютто темно-серый каркас черный матовый - фото 2Стул складной Джонни велюр велютто темно-серый каркас черный матовый - фото 3Стул складной Джонни велюр велютто темно-серый каркас черный матовый - фото 4Стул складной Джонни велюр велютто темно-серый каркас черный матовый - фото 5

Артикул: CH-080-582
Основные характеристики
  • Ширина450 мм
  • Глубина495 мм
  • Высота825 мм
  • Ширина сиденья395 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Эргономичный складной стул Джонни – практичное решение для оформления интерьеров малогабаритных квартир, зон отдыха, залов ожидания, учебных аудиторий. Компактная конструкция делает модель удобной для эксплуатации на открытых площадках и выездных развлекательных мероприятиях. Прочный каркас стула выполнен из металла, рассчитанного на длительную эксплуатацию. Выдерживает нагрузку до 100 кг. Мягкое сиденье с обивкой из велюра обеспечивает дополнительный комфорт. Спинка стула имеет форму, которая повторяет изгибы тела и создает надежную опору для спины при длительном сидении. Напоминаем, что полностью антивандальных обивок стульев не существует. Но велюр считается лучшим вариантом обивки для владельцев животных (антикоготь), на нем сложно оставить зацепку. Благодаря плотной структуре и отсутствию выраженного плетения нитей домашнему питомцу сложно зацепиться за волокно — коготь соскальзывает, так и не сумев ухватиться за нитку в материале.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Вес4.8 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасаметалл
  • Допустимая нагрузка100
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияРоссия
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки1015 мм
  • Высота упаковки480 мм
  • Вес упаковки21.30 кг
  • Объём упаковки0.31 м3
  • Габариты упаковки для логистики330
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Четвертый стул в подарок!
Четвертый стул в подарок!

Перейдите, чтобы узнать подробности