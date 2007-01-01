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Стул Dezh Д

Артикул: CH-076-706
5 оценок
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Фотография товара Стул Ницца от компании ChiedoCover.
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Фотография товара Стул Ницца с подлокотниками от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стул Дежавю выполнен из стальной полуовальной арочной трубы сечением 40х20 мм. Каркас может окрашиваться черной порошковой краской или покрываться бесцветным лаком (цвет Лофт), что позволяет проявить на каркасе следы обработки металла. Спинка и сиденье стула изготовлены из массива дуба и покрыты тиковым маслом. Все стулья серии Дежавю оснащены пластиковыми подпятниками.

Возможно покрытие атмосферостойким лаком для применения на летних верандах, беседках и площадках.
Стоимость покрытия составит 10% от стоимости изделия.

*Данный стул в цвете Выбеленный дуб, Античный и Прованс маслом не покрывается!

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина415 мм
  • Глубина480 мм
  • Высота850 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Материал сиденьядуб
  • Материал каркасаметалл

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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