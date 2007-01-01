Характеристики товара
Описание
Возможно покрытие атмосферостойким лаком для применения на летних верандах, беседках и площадках.
Стоимость покрытия составит 10% от стоимости изделия.
*Данный стул в цвете Выбеленный дуб, Античный и Прованс маслом не покрывается!
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина415 мм
- Глубина480 мм
- Высота850 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Материал сиденьядуб
- Материал каркасаметалл
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет