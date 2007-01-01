Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул обеденный Ayla, серый, серые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
Стул обеденный Ayla, серый, серые ножки
10 оценок
13 990
Товар в корзине. Перейти
Стул обеденный Ayla, серый, серые ножки - фото 1Стул обеденный Ayla, серый, серые ножки - фото 2Стул обеденный Ayla, серый, серые ножки - фото 3Стул обеденный Ayla, серый, серые ножки - фото 4Стул обеденный Ayla, серый, серые ножки - фото 5Стул обеденный Ayla, серый, серые ножки - фото 6Стул обеденный Ayla, серый, серые ножки - фото 7
NEW

Стул обеденный Ayla, серый, серые ножки

Артикул: CH-081-548
10 оценок
Основные характеристики
  • Ширина560 мм
  • Глубина590 мм
  • Высота820 мм
  • Ширина сиденья470 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул барный Mars, бежевый велюр/ черный каркас
Фотография товара Стул барный Mars, бежевый велюр/ черный каркас от компании ChiedoCover.
Следующий Диван лофт Гленден
Фотография товара Диван лофт Гленден от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стул Ayla выполнен в современном стиле с лаконичными формами и элегантными линиями. Серые металлические ножки придают модели лёгкость, а полукруглая спинка добавляет мягкости силуэту, обеспечивая не только удобство, но и изящный внешний вид. Обивка из ткани букле отличается приятной текстурой и трендовой фактурой. Этот материал устойчив к износу, хорошо держит форму и создаёт уютный, тактильно комфортный эффект. Наполнитель сиденья из поролона обеспечивает мягкую посадку, делая использование стула особенно комфортным даже при длительном сидении. Стул выдерживает нагрузку до 120 кг, что гарантирует прочность и долговечность. Металлические ножки обеспечивают устойчивость, а подпятники защищают напольное покрытие от царапин. Ayla станет отличным выбором для дома, подойдёт для обеденной зоны или кухни, а также органично впишется в интерьер гостиной, ресторана или кафе.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина560 мм
  • Глубина590 мм
  • Высота820 мм
  • Ширина сиденья470 мм
  • Глубина сиденья470 мм
  • Высота до сиденья485 мм
  • Вес5.5 кг
  • Материал сиденьябукле
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый
  • Обивкабукле

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки580 мм
  • Высота упаковки350 мм
  • Вес упаковки13.75 кг
  • Объём упаковки0.23 м3
  • Габариты упаковки для логистики1130
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стул В-630 Грейс от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул В-630 Грейс, произведённого компанией ChiedoCover
от6 590
Оптовая цена

Стул В-630 Грейс

91
Распродажа
Фотография товара Мягкий стул Дуглас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Мягкий стул Дуглас, произведённого компанией ChiedoCover
от5 2904
5 490 ₽Оптовая цена

Мягкий стул Дуглас

75
Фотография товара Стул Казбеги лаванда, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Казбеги лаванда, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
Оптовая цена

Стул Казбеги лаванда, черный

38
Фотография товара Стул Джерими, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Джерими, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 390
Оптовая цена

Стул Джерими, бежевый

12
Фотография товара Стул Мия, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Мия, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 890
Оптовая цена

Стул Мия, зеленый

5
Фотография товара Стул Лори велюр синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Лори велюр синий, произведённого компанией ChiedoCover
от12 590
Оптовая цена

Стул Лори велюр синий

26
В наличии 50 шт.
Фотография товара Стул раскладной Clack, мягкая спинка, велюр Teddy 932, каркас бук морилка старинный орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул раскладной Clack, мягкая спинка, велюр Teddy 932, каркас бук морилка старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от10 090

Стул раскладной Clack, мягкая спинка, велюр Teddy 932, каркас бук морилка старинный орех

6
New
Настоящее фото товара Стул Кишбер, светло-бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
2 790

Стул Кишбер, светло-бежевый

8
New
Настоящее фото товара Стул Gobel, каркас черный, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
1 490

Стул Gobel, каркас черный, бежевый

7
New
Настоящее фото товара Стул Lima, ножки серебро, coffee, произведённого компанией ChiedoCover
1 790

Стул Lima, ножки серебро, coffee

15

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул барный Ольхан, зеленый велюр, цвет основания черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Ольхан, зеленый велюр, цвет основания черный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 490
Оптовая цена

Стул барный Ольхан, зеленый велюр, цвет основания черный

8
В наличии 51 шт.
Онлайн показ
Фотография товара Диван Neo, бежевый велюр, 1200 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Neo, бежевый велюр, 1200, произведённого компанией ChiedoCover
от13 490

Диван Neo, бежевый велюр, 1200

15
Фотография товара Стул прозрачный X-Treme S зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул прозрачный X-Treme S зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от18 090
Оптовая цена

Стул прозрачный X-Treme S зеленый

99
Фотография товара Модуль Борн, угол, кремовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Модуль Борн, угол, кремовый, произведённого компанией ChiedoCover
35 990
Оптовая цена

Модуль Борн, угол, кремовый

6
Распродажа
Фотография товара Стул Q5 (НА ХРОМИРОВАННОЙ КРЕСТОВИНЕ CINA), серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Q5 (НА ХРОМИРОВАННОЙ КРЕСТОВИНЕ CINA), серый, произведённого компанией ChiedoCover
от24 59024
31 990 ₽Оптовая цена

Стул Q5 (НА ХРОМИРОВАННОЙ КРЕСТОВИНЕ CINA), серый

9
Фотография товара Юта Диван тканевый прямой серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Юта Диван тканевый прямой серый, произведённого компанией ChiedoCover
от46 790
Оптовая цена

Юта Диван тканевый прямой серый

36
Фотография товара Стул барный Ува S белый/ береза с эффектом от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Ува S белый/ береза с эффектом, произведённого компанией ChiedoCover
от40 990
Оптовая цена

Стул барный Ува S белый/ береза с эффектом

66
Настоящее фото товара Диван Алекто, серый, трехместный , произведённого компанией ChiedoCover
от33 490
Оптовая цена

Диван Алекто, серый, трехместный

69
Распродажа
Фотография товара Стул Q5 (НА ПРУТКЕ), серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Q5 (НА ПРУТКЕ), серый, произведённого компанией ChiedoCover
от16 79024
21 890 ₽Оптовая цена

Стул Q5 (НА ПРУТКЕ), серый

6
Фотография товара Диван Макадо угловой венге, blue от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Макадо угловой венге, blue, произведённого компанией ChiedoCover
от60 990
Оптовая цена

Диван Макадо угловой венге, blue

43

Другие товары из раздела стулья для дома

Распродажа
Фотография товара Стул Topas Килиманджаро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Topas Килиманджаро, произведённого компанией ChiedoCover
от6 6906
7 090 ₽

Стул Topas Килиманджаро

8
Распродажа
Фотография товара Стул Fog с подушкой, пластик пыльно-розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Fog с подушкой, пластик пыльно-розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 2909
7 990 ₽Оптовая цена

Стул Fog с подушкой, пластик пыльно-розовый

26
В наличии 128 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Campo, пластик голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Campo, пластик голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от6 49036
9 990 ₽Оптовая цена

Стул Campo, пластик голубой

26
В наличии 113 шт.
Фотография товара Стул Fabricius белый, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Fabricius белый, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от29 890
Оптовая цена

Стул Fabricius белый, коричневый

13
Фотография товара Стул Chameleon прозрачный банкетный разборный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Chameleon прозрачный банкетный разборный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 890
Оптовая цена

Стул Chameleon прозрачный банкетный разборный

7
В наличии 6 шт.
Настоящее фото товара Стул Мohe молочный, велюр, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
от8 990
Оптовая цена

Стул Мohe молочный, велюр, золотой

8
В наличии 3 шт.В пути 40 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул eilat, cremona - 95, серый, ткань, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул eilat, cremona - 95, серый, ткань, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от14 79046
26 990 ₽Оптовая цена

Стул eilat, cremona - 95, серый, ткань, черный

7
В наличии 42 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул обеденный Noa бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Noa бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
8 29025
10 990 ₽Оптовая цена

Стул обеденный Noa бежевый

26
В наличии 20 шт.
Фотография товара Стул Tranilla от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Tranilla, произведённого компанией ChiedoCover
11 990
Оптовая цена

Стул Tranilla

9
В наличии 53 шт.
Фотография товара Стул N-12 Patchwork черно-белый мультиколор от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул N-12 Patchwork черно-белый мультиколор, произведённого компанией ChiedoCover
4 190

Стул N-12 Patchwork черно-белый мультиколор

8
В наличии 90 шт.

Товар в корзине

Стул обеденный Ayla, серый, серые ножки
Стул обеденный Ayla, серый, серые ножки
13 990
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул барный Ольхан, зеленый велюр, цвет основания черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Ольхан, зеленый велюр, цвет основания черный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 490
Оптовая цена

Стул барный Ольхан, зеленый велюр, цвет основания черный

8
В наличии 51 шт.
Онлайн показ
Фотография товара Диван Neo, бежевый велюр, 1200 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Neo, бежевый велюр, 1200, произведённого компанией ChiedoCover
от13 490

Диван Neo, бежевый велюр, 1200

15
Фотография товара Стул прозрачный X-Treme S зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул прозрачный X-Treme S зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от18 090
Оптовая цена

Стул прозрачный X-Treme S зеленый

99
Фотография товара Модуль Борн, угол, кремовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Модуль Борн, угол, кремовый, произведённого компанией ChiedoCover
35 990
Оптовая цена

Модуль Борн, угол, кремовый

6

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Четвертый стул в подарок!
Четвертый стул в подарок!

Перейдите, чтобы узнать подробности