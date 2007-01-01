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Стул пластиковый Albany, зеленый

Артикул: CH-075-981
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Габариты изделия (ШхДхВ) : 41х52,5х82 Цвет поверхности : зеленый Материал поверхности : пластик Допустимая нагрузка : 100 Страна производства : РОССИЯ

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина410 мм
  • Глубина525 мм
  • Высота820 мм
  • Материал каркасапластик
  • Цветзеленый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

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Стул пластиковый Albany, зеленый
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