Настоящее фото товара Стул Sanset B, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Sanset B, черный
6 оценок
2 190
Стул Sanset B, черный - фото 1Стул Sanset B, черный - фото 2Стул Sanset B, черный - фото 3Стул Sanset B, черный - фото 4Стул Sanset B, черный - фото 5
Стул Sanset B, черный

Артикул: CH-082-978
6 оценок
Основные характеристики
  • Высота830 мм
  • Ширина сиденья460 мм
  • Глубина сиденья380 мм
  • Высота до сиденья450 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Универсальный и практичный стул в современном минималистичном исполнении. Его лаконичный корпус с мягкими изгибами и плавным переходом от спинки к сиденью создаёт аккуратный силуэт, который легко вписывается в любое пространство — от домашней кухни до кафе и коворкинга.

Цельнолитое сиденье из прочного полипропилена дополняется устойчивыми пластиковыми ножками, гармонирующими с цветом корпуса. Стул поставляется в разобранном виде и требует сборки. Благодаря широкому выбору оттенков, включая выразительный оранжевый, стул подойдёт как для нейтральных, так и для смелых интерьерных решений.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота830 мм
  • Ширина сиденья460 мм
  • Глубина сиденья380 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Материалполипропилен
  • Тип ножекконусные
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

