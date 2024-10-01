Характеристики товара
Описание
Дизайнерский стул Rolf – торжество минимализма! Лаконичность и простота форм, отсутствие лишних деталей создают законченный образ. Стул полностью выполнен в регенерированной коже, которая подчеркивает каждый изгиб спинки и сиденья, утонченность и невесомость конструкции!
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина480 мм
- Глубина605 мм
- Высота900 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Материал сиденьяэкокожа
- Материал каркасаметалл
- Цветтемно-коричневый
- Цвет ножекв цвет стула
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт