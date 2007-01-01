Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул на металлокаркасе Hera dark gray / black, произведённого компанией ChiedoCover
Стул на металлокаркасе Hera dark gray / black
8 оценок
9 190
Товар в корзине. Перейти
Стул на металлокаркасе Hera dark gray / black - фото 1Стул на металлокаркасе Hera dark gray / black - фото 2Стул на металлокаркасе Hera dark gray / black - фото 3Стул на металлокаркасе Hera dark gray / black - фото 4Стул на металлокаркасе Hera dark gray / black - фото 5Стул на металлокаркасе Hera dark gray / black - фото 6Стул на металлокаркасе Hera dark gray / black - фото 7Стул на металлокаркасе Hera dark gray / black - фото 8

Стул на металлокаркасе Hera dark gray / black

Артикул: CH-081-606
8 оценок
Основные характеристики
  • Ширина550 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота780 мм
  • Ширина сиденья470 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул барный Mars, бежевый велюр/ черный каркас
Фотография товара Стул барный Mars, бежевый велюр/ черный каркас от компании ChiedoCover.
Следующий Диван лофт Гленден
Фотография товара Диван лофт Гленден от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Материал каркаса - металл; Материал сиденья - рогожка; Материал обивки - рогожка; Цвет ножек - черный; Цвет столешницы - серый; Ширина - 55; Глубина - 60; Высота - 78; Ширина сиденья - 47; Глубина сиденья - 44; Высота сиденья - 49;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина550 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота780 мм
  • Ширина сиденья470 мм
  • Глубина сиденья440 мм
  • Высота до сиденья490 мм
  • Вес8.2 кг
  • Материал сиденьярогожка
  • Материал каркасаметалл
  • Модификации стулаподлокотники
  • Тип ножекконусные
  • Цветчерный, темно-серый
  • Обивкарогожка

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки530 мм
  • Высота упаковки580 мм
  • Объём упаковки0.10 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Настоящее фото товара Барный стул Диего, произведённого компанией ChiedoCover
от12 190
Оптовая цена

Барный стул Диего

64
В наличии 158 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Чилли белый / бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Чилли белый / бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 09041
6 900 ₽Оптовая цена

Стул Чилли белый / бежевый

46
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Чилли светло-серый / белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Чилли светло-серый / белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 09041
6 900 ₽Оптовая цена

Стул Чилли светло-серый / белый

33
Фотография товара Стул полубарный Dave латте от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Dave латте, произведённого компанией ChiedoCover
от11 590
Оптовая цена

Стул полубарный Dave латте

59
В наличии 12 шт.
Фотография товара Стул Leo латте от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Leo латте, произведённого компанией ChiedoCover
от7 390
Оптовая цена

Стул Leo латте

92
В наличии 34 шт.
Настоящее фото товара Стул Стефан, пурпурный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 090
Оптовая цена

Стул Стефан, пурпурный

6
Фотография товара Стул барный Коллин, серый велюр, цвет основания черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Коллин, серый велюр, цвет основания черный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 390
Оптовая цена

Стул барный Коллин, серый велюр, цвет основания черный

8
В наличии 38 шт.
New
Настоящее фото товара Стул Gobel, каркас черный, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
1 490

Стул Gobel, каркас черный, оранжевый

6
New
Настоящее фото товара Стул Lima, ножки серебро, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
1 790

Стул Lima, ножки серебро, бежевый

12
New
Настоящее фото товара Стул Lima, ножки черный, синий, произведённого компанией ChiedoCover
1 790

Стул Lima, ножки черный, синий

7

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Диван Kennewick, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Kennewick, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от39 90020
49 790 ₽

Диван Kennewick, зеленый

32
Распродажа
Фотография товара Стул Туссе чёрный /белый, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Туссе чёрный /белый, серый, произведённого компанией ChiedoCover
4 49043
7 790 ₽Оптовая цена

Стул Туссе чёрный /белый, серый

12
В наличии 6 шт.
Фотография товара Диван Бран, синий-зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Бран, синий-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
117 890
Оптовая цена

Диван Бран, синий-зеленый

31
Настоящее фото товара Стул Прима 1, произведённого компанией ChiedoCover
от5 890
Оптовая цена

Стул Прима 1

33
Фотография товара Диван Мура от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Мура, произведённого компанией ChiedoCover
от73 690

Диван Мура

12
Распродажа
Фотография товара Стул барный Малави LITE бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Малави LITE бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 99019
8 590 ₽Оптовая цена

Стул барный Малави LITE бежевый

26
В наличии 47 шт.В пути 50 шт.
Фотография товара Диван прямой Кассель велюр синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван прямой Кассель велюр синий, произведённого компанией ChiedoCover
от52 490
Оптовая цена

Диван прямой Кассель велюр синий

26
В наличии 4 шт.
Настоящее фото товара Стул Ува NS, коричневый/ венге, произведённого компанией ChiedoCover
от28 690
Оптовая цена

Стул Ува NS, коричневый/ венге

79
Распродажа
Фотография товара Скамья Bergamo светло-серый, букле от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скамья Bergamo светло-серый, букле, произведённого компанией ChiedoCover
от9 69069
30 790 ₽Оптовая цена

Скамья Bergamo светло-серый, букле

9
В наличии 15 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Yona пластиковый зелёный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Yona пластиковый зелёный, произведённого компанией ChiedoCover
3 99014
4 590 ₽

Стул Yona пластиковый зелёный

5
В наличии 107 шт.

Другие товары из раздела стулья для дома

Распродажа
Фотография товара Полукресло Dolche Гобелен Kilim 205, ножки бук, морилка черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Dolche Гобелен Kilim 205, ножки бук, морилка черная, произведённого компанией ChiedoCover
от9 59040
15 890 ₽

Полукресло Dolche Гобелен Kilim 205, ножки бук, морилка черная

77
Настоящее фото товара Стул Марсель, пурпурный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 390
Оптовая цена

Стул Марсель, пурпурный

9
Фотография товара Стул Мия, темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Мия, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 890
Оптовая цена

Стул Мия, темно-серый

8
Распродажа
Фотография товара Стул Сашш орех /оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Сашш орех /оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 89016
6 990 ₽Оптовая цена

Стул Сашш орех /оранжевый

11
В наличии 15 шт.
Фотография товара Стул Hans белый, каркас черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Hans белый, каркас черный, произведённого компанией ChiedoCover
от25 790
Оптовая цена

Стул Hans белый, каркас черный

13
Распродажа
Фотография товара Стул Гемма голубой, велюр, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Гемма голубой, велюр, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 99034
10 590 ₽Оптовая цена

Стул Гемма голубой, велюр, черный

6
В наличии 8 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул fabian, серый, ткань, черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул fabian, серый, ткань, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от16 09039
26 190 ₽Оптовая цена

Стул fabian, серый, ткань, черный каркас

14
В наличии 52 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул обеденный Lynet, серо-зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Lynet, серо-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
10 7902
10 990 ₽Оптовая цена

Стул обеденный Lynet, серо-зеленый

26
В наличии 138 шт.
Фотография товара Стул Marc L4 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Marc L4, произведённого компанией ChiedoCover
16 990
Оптовая цена

Стул Marc L4

7
New
Фотография товара Стул Твигги шенилл бежевый, каркас бежево-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Твигги шенилл бежевый, каркас бежево-серый, произведённого компанией ChiedoCover
17 090

Стул Твигги шенилл бежевый, каркас бежево-серый

5
В пути 6 шт.

Товар в корзине

Стул на металлокаркасе Hera dark gray / black
Стул на металлокаркасе Hera dark gray / black
9 190
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Диван Kennewick, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Kennewick, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от39 90020
49 790 ₽

Диван Kennewick, зеленый

32
Распродажа
Фотография товара Стул Туссе чёрный /белый, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Туссе чёрный /белый, серый, произведённого компанией ChiedoCover
4 49043
7 790 ₽Оптовая цена

Стул Туссе чёрный /белый, серый

12
В наличии 6 шт.
Фотография товара Диван Бран, синий-зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Бран, синий-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
117 890
Оптовая цена

Диван Бран, синий-зеленый

31
Настоящее фото товара Стул Прима 1, произведённого компанией ChiedoCover
от5 890
Оптовая цена

Стул Прима 1

33

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Четвертый стул в подарок!
Четвертый стул в подарок!

Перейдите, чтобы узнать подробности