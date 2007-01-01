Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Стул Одди Original, велюр, пыльно-синий
Стул Одди Original, велюр, пыльно-синий
14 оценок
3 290
Стул Одди Original, велюр, пыльно-синий - фото 1Стул Одди Original, велюр, пыльно-синий - фото 2Стул Одди Original, велюр, пыльно-синий - фото 3Стул Одди Original, велюр, пыльно-синий - фото 4Стул Одди Original, велюр, пыльно-синий - фото 5Стул Одди Original, велюр, пыльно-синий - фото 6Стул Одди Original, велюр, пыльно-синий - фото 7Стул Одди Original, велюр, пыльно-синий - фото 8

Стул Одди Original, велюр, пыльно-синий

Артикул: CH-084-119
14 оценок
Основные характеристики
  • Ширина460 мм
  • Глубина520 мм
  • Высота830 мм
  • Ширина сиденья460 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Стул Одди Original сочетает в себе современный стиль и продуманную эргономику. Изогнутая спинка обеспечивает естественную поддержку тела, создавая комфортную посадку даже при длительном использовании. Стильная декоративная строчка придает модели выразительность, подчеркивая ее дизайнерский характер. Обивка выполнена из мягкого и износостойкого велюра. Этот материал не только приятен на ощупь, но и отличается высокой цветоустойчивостью, легким уходом (сухая чистка пылесосом или мягкой щеткой) и эффектом антикоготь, который предотвращает появление затяжек от когтей домашних животных. Внутри – уплотненный мебельный поролон (ППУ), сохраняющий форму и комфорт в течение долгого времени. Каркас изготовлен из прочной фанеры, а ножки — из усиленной металлической трубы (холоднокатанная сталь ГОСТ, толщина стенки 1,5 мм). Специальные подпятники на ножках предотвращают скольжение и защищают напольное покрытие от царапин. Максимальная нагрузка — до 120 кг. Сдержанный цвет обивки в сочетании с черными ножками делает стул универсальным решением для современного интерьера. Он отлично подойдет для кухни, столовой, гостиной, спальни, рабочего места, а также для ресторанов и кафе. Благодаря собственному производству, модель отличается высоким качеством и продуманностью до мелочей.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина460 мм
  • Глубина520 мм
  • Высота830 мм
  • Ширина сиденья460 мм
  • Глубина сиденья400 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Высота посадочного места 460 мм
  • Вес5 кг
  • Материалметалл, фанера, велюр
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасафанера
  • Допустимая нагрузка120
  • Тип ножекконусные
  • Цветсиний
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки480 мм
  • Высота упаковки450 мм
  • Вес упаковки20.50 кг
  • Объём упаковки0.15 м3
  • Габариты упаковки для логистики680
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Отзывы

