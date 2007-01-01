Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул на металлокаркасе Kamelia бежевый / золотой, произведённого компанией ChiedoCover
Стул на металлокаркасе Kamelia бежевый / золотой
6 оценок
7 190
Стул на металлокаркасе Kamelia бежевый / золотой - фото 1Стул на металлокаркасе Kamelia бежевый / золотой - фото 2Стул на металлокаркасе Kamelia бежевый / золотой - фото 3Стул на металлокаркасе Kamelia бежевый / золотой - фото 4Стул на металлокаркасе Kamelia бежевый / золотой - фото 5Стул на металлокаркасе Kamelia бежевый / золотой - фото 6Стул на металлокаркасе Kamelia бежевый / золотой - фото 7Стул на металлокаркасе Kamelia бежевый / золотой - фото 8Стул на металлокаркасе Kamelia бежевый / золотой - фото 9

Стул на металлокаркасе Kamelia бежевый / золотой

Артикул: CH-081-611
6 оценок
Основные характеристики
  • Ширина570 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота830 мм
  • Ширина сиденья490 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Материал каркаса - металл; Материал сиденья - велюр; Материал обивки - велюр; Цвет столешницы - бежевый; Ширина - 57; Глубина - 54; Высота - 83; Ширина сиденья - 49; Глубина сиденья - 47; Высота сиденья - 46;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина570 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота830 мм
  • Ширина сиденья490 мм
  • Глубина сиденья470 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Вес6.5 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасаметалл
  • Модификации стулаподлокотники
  • Тип ножекпаук
  • Цветбежевый, золотой
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки520 мм
  • Высота упаковки750 мм
  • Объём упаковки0.06 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
