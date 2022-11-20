Товар в корзине. Перейти
Стул полубарный Логан, велюр изумрудный - фото 1Стул полубарный Логан, велюр изумрудный - фото 2Стул полубарный Логан, велюр изумрудный - фото 3Стул полубарный Логан, велюр изумрудный - фото 4Стул полубарный Логан, велюр изумрудный - фото 5Стул полубарный Логан, велюр изумрудный - фото 6Стул полубарный Логан, велюр изумрудный - фото 7

Стул полубарный Логан, велюр изумрудный

Артикул: CH-050-910
11 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Кромвель II желтый
Стул Кромвель II желтый
Следующий Стул Olys, велюр синий, ножки металл
Стул Кромвель II желтый

Характеристики товара

Описание

Полубарный стул Логан в велюровой обивке можно использовать в обустройстве кухонь, гостиных, ресторанов или кафе. Модель подходит для современных и смешанных интерьеров.
Сидение обтянуто мебельным велюром – приятным на ощупь износостойким, гигроскопичным материалом. Ткань обладает способностью быстро восстанавливать первоначальную форму после механического воздействия или намокания. Обивка на спинке имеет вертикальную стежку в виде веера.
Ножки изготовлены из металла и окрашены в черный цвет.

1 коробка/2шт
Габариты: 65*56*60
Вес брутто: 20,200
Объем: 0,210

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина475 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота1000 мм
  • Ширина сиденья475 мм
  • Глубина сиденья420 мм
  • Высота до сиденья660 мм
  • Вес9.2 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Обивкавелюр
  • Материал каркасаметалл
  • Цветзеленый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки650 мм
  • Высота упаковки560 мм
  • Глубина упаковки600 мм
  • Объём упаковки0.22 м3
  • Вес упаковки20.20 кг

Похожие товары

Распродажа
Стул полубарный Меган велюр черныйНастоящее фото товара Стул полубарный Меган велюр черный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99011
9 990 ₽Оптовая цена
61

Стул полубарный Меган велюр черный

Распродажа
Стул полубарный Флекс, велюр бежевый, 65 смНастоящее фото товара Стул полубарный Флекс, велюр бежевый, 65 см, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99019
10 990 ₽Оптовая цена
62

Стул полубарный Флекс, велюр бежевый, 65 см

В наличии 21 шт.
Распродажа
Стул полубарный Флекс, велюр капучино, 65 смНастоящее фото товара Стул полубарный Флекс, велюр капучино, 65 см, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99019
10 990 ₽Оптовая цена
74

Стул полубарный Флекс, велюр капучино, 65 см

В наличии 34 шт.
Распродажа
Стул полубарный Флекс, велюр серый, 65 смНастоящее фото товара Стул полубарный Флекс, велюр серый, 65 см, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99019
10 990 ₽Оптовая цена
65

Стул полубарный Флекс, велюр серый, 65 см

В наличии 5 шт.
Распродажа
Стул полубарный Флекс, велюр черный, 65 смНастоящее фото товара Стул полубарный Флекс, велюр черный, 65 см, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99019
10 990 ₽Оптовая цена
64

Стул полубарный Флекс, велюр черный, 65 см

Распродажа
Стул полубарный Марсель велюр черныйНастоящее фото товара Стул полубарный Марсель велюр черный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99047
14 990 ₽Оптовая цена
53

Стул полубарный Марсель велюр черный

Распродажа
Стул полубарный Марсель велюр зеленыйНастоящее фото товара Стул полубарный Марсель велюр зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99047
14 990 ₽Оптовая цена
72

Стул полубарный Марсель велюр зеленый

В наличии 10 шт.
Распродажа
Стул полубарный Марсель велюр пыльно-синийНастоящее фото товара Стул полубарный Марсель велюр пыльно-синий, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99047
14 990 ₽Оптовая цена
72

Стул полубарный Марсель велюр пыльно-синий

В наличии 14 шт.
Распродажа
Стул полубарный Марсель велюр серыйНастоящее фото товара Стул полубарный Марсель велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99047
14 990 ₽Оптовая цена
72

Стул полубарный Марсель велюр серый

В наличии 21 шт.
Стул полубарный Диего велюр черныйНастоящее фото товара Стул полубарный Диего велюр черный, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
Оптовая цена
95

Стул полубарный Диего велюр черный

С этим товаром покупают

Распродажа
Стул КантриНастоящее фото товара Стул Кантри, произведённого компанией ChiedoCover
от5 89010
6 490 ₽
93

Стул Кантри

Настоящее фото товара Стул Кантри, без подушки, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990
Оптовая цена
67

Стул Кантри, без подушки

Стул Кроссбэк с подлокотникамиНастоящее фото товара Стул Кроссбэк с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от12 990
Оптовая цена
49

Стул Кроссбэк с подлокотниками

Распродажа
Стул Кроссбэк, корицаНастоящее фото товара Стул Кроссбэк, корица, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99011
5 590 ₽
45

Стул Кроссбэк, корица

Кресло пластиковое Cross XL, черныйНастоящее фото товара Кресло пластиковое Cross XL, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
52

Кресло пластиковое Cross XL, черный

Стул пластиковый Cross, бежевыйНастоящее фото товара Стул пластиковый Cross, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 190
Оптовая цена
32

Стул пластиковый Cross, бежевый

Стул Кроссбэк, бук/ сиденье из ротангаНастоящее фото товара Стул Кроссбэк, бук/ сиденье из ротанга, произведённого компанией ChiedoCover
от8 990
45

Стул Кроссбэк, бук/ сиденье из ротанга

Другие товары из раздела стулья с металлическими ножками

Распродажа
Стул Solar, голубой шениллНастоящее фото товара Стул Solar, голубой шенилл, произведённого компанией ChiedoCover
от5 59014
6 490 ₽
50

Стул Solar, голубой шенилл

Стул Тюльпан, бежевый велюр, основание металическоеНастоящее фото товара Стул Тюльпан, бежевый велюр, основание металическое, произведённого компанией ChiedoCover
от11 990
57

Стул Тюльпан, бежевый велюр, основание металическое

Распродажа
Стул Тюльпан лайт, велюр зеленый Velutto 33, ножки металлНастоящее фото товара Стул Тюльпан лайт, велюр зеленый Velutto 33, ножки металл, произведённого компанией ChiedoCover
от5 99022
7 590 ₽
41

Стул Тюльпан лайт, велюр зеленый Velutto 33, ножки металл

Стул Тюльпан, велюр оранжевый Velutto 27, ножки металлНастоящее фото товара Стул Тюльпан, велюр оранжевый Velutto 27, ножки металл, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990
60

Стул Тюльпан, велюр оранжевый Velutto 27, ножки металл