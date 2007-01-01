Характеристики товара
Описание
Стул SHT-S193 — это идеальное сочетание стиля и комфорта. Его плавные линии и современный дизайн позволяют легко вписать стулья в любое оформление интерьера, будь то современный, классический или кантри-стиль. Металлическая пластина между спинкой и сиденьем не только усиливает конструкцию, но и придает стулу уникальный шарм.
Стул SHT-S193 станет превосходным дополнением для интерьеров кафе, баров, ресторанов, офисов, общественных учреждений, залов ожидания или домашних пространств.
ПРЕКРАСНАЯ ЭРГОНОМИКА
Продуманная форма спинки обеспечивает оптимальную поддержку спины и позволяет провести на стуле долгое время без усталости.
ПРОЧНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ
Кресло изготовлено из кожзам высокого качества. Наполнитель – высокоэластичный ППУ, не теряющих своих упругих свойств на протяжении долгих лет. Металлический сварной каркас обеспечивает прочность и окрашен порошковой краской, устойчивой к механическому воздействию. Максимальная статическая нагрузка на кресло – 150 кг
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОДПЯТНИКИ каркаса обеспечивают защиту покрытия от царапин и повышают устойчивость стула.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина520 мм
- Глубина620 мм
- Высота780 мм
- Материал сиденьякожзам
- Материал каркасаметалл
Параметры упаковки
- Вес упаковки24 кг
- Изделия стопируютсяНет