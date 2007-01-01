Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Стул Логан SN, велюр, фисташковый
Стул Логан SN, велюр, фисташковый
7 оценок
8 590
Стул Логан SN, велюр, фисташковый - фото 1Стул Логан SN, велюр, фисташковый - фото 2Стул Логан SN, велюр, фисташковый - фото 3Стул Логан SN, велюр, фисташковый - фото 4Стул Логан SN, велюр, фисташковый - фото 5Стул Логан SN, велюр, фисташковый - фото 6Стул Логан SN, велюр, фисташковый - фото 7Стул Логан SN, велюр, фисташковый - фото 8

Стул Логан SN, велюр, фисташковый

Артикул: CH-084-138
7 оценок
Основные характеристики
  • Ширина545 мм
  • Глубина510 мм
  • Высота810 мм
  • Ширина сиденья450 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Стул Логан в велюровой обивке можно использовать в комплекте с обеденным или письменным столом, а также как самостоятельный предмет обстановки. Модель подходит для современных и смешанных интерьеров. Сидение обтянуто мебельным велюром – приятным на ощупь износостойким, гигроскопичным материалом. Ткань обладает способностью быстро восстанавливать первоначальную форму после механического воздействия или намокания. Обивка на спинке имеет вертикальную стежку в виде веера. Ножки изготовлены из металла и окрашены в черный цвет. Велюр - это прекрасный выбор для тех, у кого есть домашние животные. Благодаря плотной структуре и отсутствию выраженного плетения нитей, любимцам сложно зацепиться когтями за обивку. Велюр обладает особенностью "антикоготь", максимально понижая риски повреждения материала. Волокно стула, является антивандальным, устойчивым к царапинам. Позвольте вашим животным насладиться комфортом нашего стула, а вы насладитесь его стильным дизайном и качеством, обеспечивающими его долговечность.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина545 мм
  • Глубина510 мм
  • Высота810 мм
  • Ширина сиденья450 мм
  • Глубина сиденья430 мм
  • Высота до сиденья490 мм
  • Высота посадочного места 490 мм
  • Вес5.7 кг
  • Материалметалл, фанера, велюр
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасафанера
  • Допустимая нагрузка120
  • Тип ножекконусные
  • Цветзеленый
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Вес упаковки12.60 кг
  • Объём упаковки0.19 м3
  • Габариты упаковки для логистики660
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Отзывы

