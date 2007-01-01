Характеристики товара
Описание
Стильный современный мягкий стул универсальный вариант для любых пространств. Благодаря уникальному стилю и повышенному удобству. Глубокая посадка и мягкая спинка придутся по вкусу ценителям удобной мебели. Удобная спинка стула Эстет имеет анатомическую форму для максимального комфорта при длительном сидении.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина500 мм
- Глубина610 мм
- Высота750 мм
- Материал каркасаметалл
- Цветтемно-серый
- Обивкамикровелюр
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет