Стул Loom
Стул Loom
13 оценок
7 690
Стул Loom
Стул Loom

Артикул: CH-083-602
13 оценок
Основные характеристики
  • Ширина500 мм
  • Глубина610 мм
  • Высота750 мм
  • Материал каркасаметалл
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Стильный современный мягкий стул универсальный вариант для любых пространств. Благодаря уникальному стилю и повышенному удобству. Глубокая посадка и мягкая спинка придутся по вкусу ценителям удобной мебели. Удобная спинка стула Эстет имеет анатомическую форму для максимального комфорта при длительном сидении.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Глубина610 мм
  • Высота750 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Цветтемно-серый
  • Обивкамикровелюр

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

