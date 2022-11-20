Конструкция:
Синхромеханизм качания с регулировкой под вес и фиксацией в 4 положениях
Регулировка глубины сидения
Регулировка высоты (газлифт)
Крестовина литая алюминиевая.
Подлокотники 3D. Выполнены из литого алюминия с мягкими накладками.
Материал обивки: высокоэластичная сетка
Ограничение по весу: 120 кг
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Обивка: Сетка
Подлокотники: 3D. Литой алюминий с мягкими накладками.
Механизм качания: Синхромеханизм качания с фиксацией в 4 положениях
Крестовина: Литой алюминий
Ролики: Стандарт BIFMA 5,1;Нейлон.
Цвет: Оранжевый
Максимальная нагрузка: 120 кг
Размеры кресла: 70x74x113 см
Высота спинки: 66 см
Высота от пола до сиденья: 49-57 см
Ширина сиденья: 52 см
Глубина сиденья: 54 см
Габариты коробки: 89х32х66 см
Объем коробки: 0,19
Высота кресла 105-113 см
Стул Азия 25мм гладкий каркас - серебро, велюр бежевый
Стул Хит 20мм - золото, Старт красный
Стул Хит 25мм, каретная стяжка
Стул КАБРИОЛЬ 14
Стул Текс, белый
Стул Кроссбэк, береза/ черный
Стул Lazzoli 2810
Кресло College H-935L-2/Brown
Кресло College H-935L-2/Beige
Кресло College H-8078F-5/Black
Кресло College H-8078F-5/Brown
Кресло College H-8078F-5/Beige
Кресло Альфа
Кресло Комфорт