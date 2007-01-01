Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Rocky, букле, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Rocky, букле, светло-серый
8 оценок
8 490
Товар в корзине. Перейти
Стул Rocky, букле, светло-серый - фото 1Стул Rocky, букле, светло-серый - фото 2Стул Rocky, букле, светло-серый - фото 3Стул Rocky, букле, светло-серый - фото 4Стул Rocky, букле, светло-серый - фото 5

Стул Rocky, букле, светло-серый

Артикул: CH-079-944
8 оценок
Основные характеристики
  • Ширина500 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота840 мм
  • Ширина сиденья500 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Тони, гобелен синие Совы
Фотография товара Стул Тони, гобелен синие Совы от компании ChiedoCover.
Следующий Полукресло Gucci, велюр Remy 83, каркас металл
Фотография товара Полукресло Gucci, велюр Remy 83, каркас металл от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Элегантный силуэт и уютный дизайн

Стул для кухни Rocky — это сочетание изысканных линий и домашнего тепла. Обивка из молочного букле придаёт модели мягкий, тактильный характер и визуальный уют. Эргономичная спинка с изящным вырезом и плавно изогнутые подлокотники подчёркивают современный стиль и делают силуэт лёгким и воздушным.

Комфорт и надёжность для каждого дня

Широкое сиденье и поддерживающая спинка обеспечивают удобную посадку, позволяя комфортно проводить время за столом или в беседе. Прочные металлические ножки гарантируют устойчивость и выдерживают нагрузку до 120 кг, сохраняя лёгкость конструкции и элегантный внешний вид.

Универсальный выбор для интерьера

Стул обеденный Rocky органично впишется в современные интерьеры — от минимализма до сканди и модерна. Нейтральный молочный оттенок легко сочетается с любыми цветами и материалами, а лаконичный дизайн делает его стильным и функциональным элементом вашего дома или кафе.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота840 мм
  • Ширина сиденья500 мм
  • Глубина сиденья480 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Вес7 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасафанера, металл
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки700 мм
  • Высота упаковки700 мм
  • Глубина упаковки530 мм
  • Вес упаковки14.60 кг
  • Объём упаковки0.26 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стул Аура от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Аура, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
Оптовая цена

Стул Аура

60
В корзине
Распродажа
Фотография товара Полубарный стул Маллин, шенилл милано 10, металлические ножки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полубарный стул Маллин, шенилл милано 10, металлические ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от8 19019
9 990 ₽

Полубарный стул Маллин, шенилл милано 10, металлические ножки

50
В корзине
Фотография товара Стул Halmar Karnaval, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Halmar Karnaval, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 890
Оптовая цена

Стул Halmar Karnaval, бежевый

63
В корзине
Фотография товара Стул GRACE от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул GRACE, произведённого компанией ChiedoCover
7 190
Оптовая цена

Стул GRACE

66
В корзине
Фотография товара Стул барный Grace Ткань Темно-зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Grace Ткань Темно-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
8 290
Оптовая цена

Стул барный Grace Ткань Темно-зеленый

12
В корзине
Фотография товара Стул Bizotti орех темный, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Bizotti орех темный, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от21 090
Оптовая цена

Стул Bizotti орех темный, черный

12
В наличии 50 шт.
В корзине
Настоящее фото товара Стул Rodeo Cross conus, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
9 090
Оптовая цена

Стул Rodeo Cross conus, бежевый

7
В наличии 36 шт.
В корзине
Настоящее фото товара Стул мягкий поворотный, антрацит, экокожа, каркас металл, черный , произведённого компанией ChiedoCover
5 190

Стул мягкий поворотный, антрацит, экокожа, каркас металл, черный

10
В наличии 20 шт.
В корзине
Фотография товара Стул Seat Office от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Seat Office, произведённого компанией ChiedoCover
31 390
Оптовая цена

Стул Seat Office

12
В корзине
Фотография товара Стул Мист, голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Мист, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
11 090
Оптовая цена

Стул Мист, голубой

11
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Кресло Верона 1П, произведённого компанией ChiedoCover
9 790
Оптовая цена

Кресло Верона 1П

12
В корзине
Фотография товара Кресло Лора орех, бордовое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Лора орех, бордовое, произведённого компанией ChiedoCover
от20 390
Оптовая цена

Кресло Лора орех, бордовое

36
В корзине
Фотография товара Кресло Магнус, Velvet голубой/ сосна от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Магнус, Velvet голубой/ сосна, произведённого компанией ChiedoCover
от25 390
Оптовая цена

Кресло Магнус, Velvet голубой/ сосна

37
В корзине
Фотография товара Кресло Flemming, розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Flemming, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от75 290
Оптовая цена

Кресло Flemming, розовый

33
В наличии 5 шт.
В корзине
Фотография товара Кресло College H-966F-1/Black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College H-966F-1/Black, произведённого компанией ChiedoCover
от13 490
Оптовая цена

Кресло College H-966F-1/Black

10
В корзине
Фотография товара Кресло Джой 2 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Джой 2, произведённого компанией ChiedoCover
от16 690
Оптовая цена

Кресло Джой 2

5
В корзине
Распродажа
Фотография товара Полукресло Лилия, велюр коричневый/ голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Лилия, велюр коричневый/ голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от11 39027
15 590 ₽

Полукресло Лилия, велюр коричневый/ голубой

55
В корзине
Фотография товара Кресло Visit CF-101, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Visit CF-101, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 490
Оптовая цена

Кресло Visit CF-101, бежевый

5
В корзине
Фотография товара Кресло Leto, зеленый, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Leto, зеленый, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
15 290

Кресло Leto, зеленый, велюр

11
В наличии 52 шт.
В корзине
Фотография товара Кресло офисное EP-520 Black Сетка Черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное EP-520 Black Сетка Черный, произведённого компанией ChiedoCover
от10 490
Оптовая цена

Кресло офисное EP-520 Black Сетка Черный

11
В наличии 220 шт.
В корзине

Другие товары из раздела мягкие стулья

Фотография товара Стул полубарный Меган велюр зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Меган велюр зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 090
Оптовая цена

Стул полубарный Меган велюр зеленый

88
В пути 12 шт.
В корзине
Фотография товара Стул Алвиз от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Алвиз, произведённого компанией ChiedoCover
5 390
Оптовая цена

Стул Алвиз

49
В корзине
Фотография товара Стул Алексис велюр зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Алексис велюр зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 890
Оптовая цена

Стул Алексис велюр зеленый

76
В пути 12 шт.
В корзине
Распродажа
Фотография товара Кресло поворотное BELLA, велюр, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло поворотное BELLA, велюр, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
15 0903
15 490 ₽Оптовая цена

Кресло поворотное BELLA, велюр, бежевый

91
В наличии 10 шт.
В корзине
Распродажа
Фотография товара Стул Диана велюр сине-зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Диана велюр сине-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
8 99029
12 490 ₽Оптовая цена

Стул Диана велюр сине-зеленый

100
В корзине
Фотография товара Стул обеденный Ray Ткань Голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Ray Ткань Голубой, произведённого компанией ChiedoCover
10 490
Оптовая цена

Стул обеденный Ray Ткань Голубой

7
В наличии 39 шт.
В корзине
Настоящее фото товара Стул Phaeton Bar conus, синий, произведённого компанией ChiedoCover
10 190
Оптовая цена

Стул Phaeton Bar conus, синий

12
В наличии 16 шт.
В корзине
Фотография товара Стул Krill, бутылочный велюр, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Krill, бутылочный велюр, черный, произведённого компанией ChiedoCover
10 190

Стул Krill, бутылочный велюр, черный

10
В корзине
Фотография товара Стул Miro, морской, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Miro, морской, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
9 990

Стул Miro, морской, велюр

11
В наличии 80 шт.
В корзине
Распродажа
Фотография товара Стул обеденный Velvion, темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Velvion, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
15 9906
16 990 ₽

Стул обеденный Velvion, темно-серый

15
В корзине

Товар в корзине

Стул Rocky, букле, светло-серый
Стул Rocky, букле, светло-серый
8 490
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Кресло Верона 1П, произведённого компанией ChiedoCover
9 790
Оптовая цена

Кресло Верона 1П

12
В корзине
Фотография товара Кресло Лора орех, бордовое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Лора орех, бордовое, произведённого компанией ChiedoCover
от20 390
Оптовая цена

Кресло Лора орех, бордовое

36
В корзине
Фотография товара Кресло Магнус, Velvet голубой/ сосна от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Магнус, Velvet голубой/ сосна, произведённого компанией ChiedoCover
от25 390
Оптовая цена

Кресло Магнус, Velvet голубой/ сосна

37
В корзине
Фотография товара Кресло Flemming, розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Flemming, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от75 290
Оптовая цена

Кресло Flemming, розовый

33
В наличии 5 шт.
В корзине

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Выбор обивки для мягких стульев
Выбор обивки для мягких стульев

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 06.07.2021 Скидка 10% на весь текстиль при оптовой покупке мебели
Скидка 10% на весь текстиль при оптовой покупке мебели

Забирайте текстиль по выгодным ценам! Предложение ограничено