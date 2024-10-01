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Стул MATTEO Beige - фото 1Стул MATTEO Beige - фото 2

Стул MATTEO Beige

Артикул: CH-057-412
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина660 мм
  • Глубина520 мм
  • Высота510 мм
  • Цветсиний

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Вес упаковки8 кг

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