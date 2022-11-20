Кресло Саманта рогожка светло-серый

10 оценок

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Кресло Саманта рогожка светло-серый

5
14 990 ₽19 990 ₽
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Характеристики товара

Описание

1 коробка / 2 шт.

Габариты: 79*60*68

Вес брутто: 18,6 кг.

Объем: 0,15 м3

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Основные характеристики

  • Высота848 мм
  • Ширина574 мм
  • Глубина639 мм
  • Вес7.6 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияКитай

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