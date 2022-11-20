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Стул Гроджин, белый

14 оценок
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Стул Амизуре, лавандовый

Характеристики товара

Описание

Размеры упаковки

Вес
5 кг
Объем
0.253 куб. м

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Основные характеристики

  • Высота990 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Ширина420 мм
  • Глубина520 мм

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