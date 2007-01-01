Характеристики товара
Описание
Милан - удобный и прочный стопируемый стул премиум-класса.
Превосходное качество сборки, современный дизайн и продуманная эргономика делают этот стул незаменимым для оснащения конференц-залов, ресторанов и офисных помещений. Полимерное порошковое покрытие каркаса доступно в различных цветах, что позволяет легко интегрировать стул в любой интерьер. Ножки стула оснащены пластиковыми заглушками и демпферами для стопирования, что обеспечивает устойчивость и защиту поверхности пола. Мягкая спинка стула поддерживается скрытым стальным каркасом, а эргономичная форма обеспечивает комфортную поддержку спины, что делает его идеальным для длительного использования. В верхней части спинки интегрированная стальная ручка для переноски. Передний край с плавным скруглением для предотвращения сдавливания сосудов и нервных окончаний при длительном сидении. Наполнение – пенополиуретан толщиной 50 мм. Обивка – износостойкая мебельная ткань. Стопирование – пять штук в пачку.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина430 мм
- Глубина610 мм
- Высота910 мм
- Ширина сиденья400 мм
- Глубина сиденья430 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Материал каркасаметалл
- Цветсиний, коричневый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяДа