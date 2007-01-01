Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Милан с гибкой спинкой, коричневый, синий, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Милан с гибкой спинкой, коричневый, синий
5 оценок
2 59032
3 790 ₽
Стул Милан с гибкой спинкой, коричневый, синий - фото 1Стул Милан с гибкой спинкой, коричневый, синий - фото 2Стул Милан с гибкой спинкой, коричневый, синий - фото 3Стул Милан с гибкой спинкой, коричневый, синий - фото 4
Фотографии покупателей
Реальное изображение товара 1 Стул Милан с гибкой спинкой, коричневый, синий производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Стул Милан с гибкой спинкой, коричневый, синий производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Стул Милан с гибкой спинкой, коричневый, синий производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Стул Милан с гибкой спинкой, коричневый, синий производства ChiedoCover
Распродажа

Стул Милан с гибкой спинкой, коричневый, синий

Артикул: CH-080-728
5 оценок
Основные характеристики
  • Ширина430 мм
  • Глубина610 мм
  • Высота910 мм
  • Ширина сиденья400 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Eames M БЕЛЫЙ
Фотография товара Стул Eames M БЕЛЫЙ от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Азия 20, жаккард корона красная, каркас золото
Фотография товара Стул Азия 20, жаккард корона красная, каркас золото от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Милан - удобный и прочный стопируемый стул премиум-класса.
Превосходное качество сборки, современный дизайн и продуманная эргономика делают этот стул незаменимым для оснащения конференц-залов, ресторанов и офисных помещений. Полимерное порошковое покрытие каркаса доступно в различных цветах, что позволяет легко интегрировать стул в любой интерьер. Ножки стула оснащены пластиковыми заглушками и демпферами для стопирования, что обеспечивает устойчивость и защиту поверхности пола. Мягкая спинка стула поддерживается скрытым стальным каркасом, а эргономичная форма обеспечивает комфортную поддержку спины, что делает его идеальным для длительного использования. В верхней части спинки интегрированная стальная ручка для переноски. Передний край с плавным скруглением для предотвращения сдавливания сосудов и нервных окончаний при длительном сидении. Наполнение – пенополиуретан толщиной 50 мм. Обивка – износостойкая мебельная ткань. Стопирование – пять штук в пачку.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина430 мм
  • Глубина610 мм
  • Высота910 мм
  • Ширина сиденья400 мм
  • Глубина сиденья430 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсиний, коричневый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяДа
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка
Надёжная упаковка

Обматываем 1-2 штуки воздушно-пузырьковой пленкой и плотным картоном, чтобы мебель не деформировалась, не пачкалась, а покрытие или обивка не испортились.

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Сделаем стулья на заказ

Изготовим стулья под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму

Индивидуальный заказ

