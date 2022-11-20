Характеристики товара
Описание
Материал: спандекс
Цвет: белый
Диаметр столешницы: 80 см
Высота: 110 см
Расстояние между ножек: 50 см
Материал: спандекс
Цвет: белый
Диаметр столешницы: 80 см
Высота: 110 см
Расстояние между ножек: 50 см
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