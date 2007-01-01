Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Милан с гибкой спинкой, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Милан с гибкой спинкой, бежевый
8 оценок
2 59032
3 790 ₽
Стул Милан с гибкой спинкой, бежевый - фото 1Стул Милан с гибкой спинкой, бежевый - фото 2
Фотографии покупателей
Реальное изображение товара 1 Стул Милан с гибкой спинкой, бежевый производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Стул Милан с гибкой спинкой, бежевый производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Стул Милан с гибкой спинкой, бежевый производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Стул Милан с гибкой спинкой, бежевый производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 5 Стул Милан с гибкой спинкой, бежевый производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 6 Стул Милан с гибкой спинкой, бежевый производства ChiedoCover
Распродажа

Стул Милан с гибкой спинкой, бежевый

Артикул: CH-080-729
8 оценок
Основные характеристики
  • Ширина430 мм
  • Глубина610 мм
  • Высота910 мм
  • Ширина сиденья400 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Характеристики товара

Описание

Милан - удобный и прочный стопируемый стул премиум-класса.
Превосходное качество сборки, современный дизайн и продуманная эргономика делают этот стул незаменимым для оснащения конференц-залов, ресторанов и офисных помещений. Полимерное порошковое покрытие каркаса доступно в различных цветах, что позволяет легко интегрировать стул в любой интерьер. Ножки стула оснащены пластиковыми заглушками и демпферами для стопирования, что обеспечивает устойчивость и защиту поверхности пола. Мягкая спинка стула поддерживается скрытым стальным каркасом, а эргономичная форма обеспечивает комфортную поддержку спины, что делает его идеальным для длительного использования. В верхней части спинки интегрированная стальная ручка для переноски. Передний край с плавным скруглением для предотвращения сдавливания сосудов и нервных окончаний при длительном сидении. Наполнение – пенополиуретан толщиной 50 мм. Обивка – износостойкая мебельная ткань. Стопирование – пять штук в пачку.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина430 мм
  • Глубина610 мм
  • Высота910 мм
  • Ширина сиденья400 мм
  • Глубина сиденья430 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяДа
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Надёжная упаковка
Надёжная упаковка

Обматываем 1-2 штуки воздушно-пузырьковой пленкой и плотным картоном, чтобы мебель не деформировалась, не пачкалась, а покрытие или обивка не испортились.

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Сделаем стулья на заказ

Изготовим стулья под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму

Индивидуальный заказ

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности