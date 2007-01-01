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Реальное изображение товара 1 Стул Милан с гибкой спинкой производства ChiedoCover
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Реальное изображение товара 3 Стул Милан с гибкой спинкой производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Стул Милан с гибкой спинкой производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 5 Стул Милан с гибкой спинкой производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 6 Стул Милан с гибкой спинкой производства ChiedoCover
+2Реальное изображение товара 7 Стул Милан с гибкой спинкой производства ChiedoCover
NEW

Стул Милан с гибкой спинкой

Артикул: CH-077-921
10 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Милан - удобный и прочный стопируемый стул премиум-класса.
Превосходное качество сборки, современный дизайн и продуманная эргономика делают этот стул незаменимым для оснащения конференц-залов, ресторанов и офисных помещений. Полимерное порошковое покрытие каркаса доступно в различных цветах, что позволяет легко интегрировать стул в любой интерьер. Ножки стула оснащены пластиковыми заглушками и демпферами для стопирования, что обеспечивает устойчивость и защиту поверхности пола. Мягкая спинка стула поддерживается скрытым стальным каркасом, а эргономичная форма обеспечивает комфортную поддержку спины, что делает его идеальным для длительного использования. В верхней части спинки интегрированная стальная ручка для переноски. Передний край с плавным скруглением для предотвращения сдавливания сосудов и нервных окончаний при длительном сидении. Наполнение – пенополиуретан толщиной 50 мм. Обивка – износостойкая мебельная ткань. Стопирование – пять штук в пачку.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина430 мм
  • Глубина610 мм
  • Высота910 мм
  • Ширина сиденья400 мм
  • Глубина сиденья430 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсиний

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяДа

Отзывы

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Стул Милан с гибкой спинкой
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