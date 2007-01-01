Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Милан с гибкой спинкой, серый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Милан с гибкой спинкой, серый
15 оценок
2 59032
3 790 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул Милан с гибкой спинкой, серый - фото 1Стул Милан с гибкой спинкой, серый - фото 2Стул Милан с гибкой спинкой, серый - фото 3Стул Милан с гибкой спинкой, серый - фото 4Стул Милан с гибкой спинкой, серый - фото 5
Фотографии покупателей
Реальное изображение товара 1 Стул Милан с гибкой спинкой, серый производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Стул Милан с гибкой спинкой, серый производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Стул Милан с гибкой спинкой, серый производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Стул Милан с гибкой спинкой, серый производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 5 Стул Милан с гибкой спинкой, серый производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 6 Стул Милан с гибкой спинкой, серый производства ChiedoCover
Распродажа

Стул Милан с гибкой спинкой, серый

Артикул: CH-080-727
15 оценок
Основные характеристики
  • Ширина430 мм
  • Глубина610 мм
  • Высота910 мм
  • Ширина сиденья400 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Eames M БЕЛЫЙ
Фотография товара Стул Eames M БЕЛЫЙ от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Азия 20, жаккард корона красная, каркас золото
Фотография товара Стул Азия 20, жаккард корона красная, каркас золото от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Милан - удобный и прочный стопируемый стул премиум-класса.
Превосходное качество сборки, современный дизайн и продуманная эргономика делают этот стул незаменимым для оснащения конференц-залов, ресторанов и офисных помещений. Полимерное порошковое покрытие каркаса доступно в различных цветах, что позволяет легко интегрировать стул в любой интерьер. Ножки стула оснащены пластиковыми заглушками и демпферами для стопирования, что обеспечивает устойчивость и защиту поверхности пола. Мягкая спинка стула поддерживается скрытым стальным каркасом, а эргономичная форма обеспечивает комфортную поддержку спины, что делает его идеальным для длительного использования. В верхней части спинки интегрированная стальная ручка для переноски. Передний край с плавным скруглением для предотвращения сдавливания сосудов и нервных окончаний при длительном сидении. Наполнение – пенополиуретан толщиной 50 мм. Обивка – износостойкая мебельная ткань. Стопирование – пять штук в пачку.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина430 мм
  • Глубина610 мм
  • Высота910 мм
  • Ширина сиденья400 мм
  • Глубина сиденья430 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяДа
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка
Надёжная упаковка

Обматываем 1-2 штуки воздушно-пузырьковой пленкой и плотным картоном, чтобы мебель не деформировалась, не пачкалась, а покрытие или обивка не испортились.

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Сделаем стулья на заказ

Изготовим стулья под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму

Индивидуальный заказ

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Стул Вертекс 20мм Лайт от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Вертекс 20мм Лайт, произведённого компанией ChiedoCover
от1 79048
3 430 ₽

Стул Вертекс 20мм Лайт

129
Распродажа
Фотография товара Стул Патрик 20мм - шампань, Игуана от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Патрик 20мм - шампань, Игуана, произведённого компанией ChiedoCover
от2 55038
4 090 ₽

Стул Патрик 20мм - шампань, Игуана

120
Акция
Фотография товара Стул Хит 25мм - золото, рогожка красная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - золото, рогожка красная, произведённого компанией ChiedoCover
от1 59025
2 115 ₽

Стул Хит 25мм - золото, рогожка красная

86
Акция
Фотография товара Стул Хит 25мм - серебро, синяя корона от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - серебро, синяя корона, произведённого компанией ChiedoCover
от1 49030
2 115 ₽

Стул Хит 25мм - серебро, синяя корона

403
В наличии 132 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Борно серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Борно серый, произведённого компанией ChiedoCover
3 19037
4 990 ₽Оптовая цена

Стул Борно серый

45
В наличии 529 шт.
Фотография товара Стул Наполеон New, пластиковый, цветной от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Наполеон New, пластиковый, цветной, произведённого компанией ChiedoCover
от4 890
Оптовая цена

Стул Наполеон New, пластиковый, цветной

33
Фотография товара Стул Браун 25мм, жаккард, стальные ножки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Браун 25мм, жаккард, стальные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от2 400

Стул Браун 25мм, жаккард, стальные ножки

86
Фотография товара Стул Стейси, белая экокожа/ зотолой каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Стейси, белая экокожа/ зотолой каркас , произведённого компанией ChiedoCover
6 890
Оптовая цена

Стул Стейси, белая экокожа/ зотолой каркас

46
Настоящее фото товара Стул Дарио, произведённого компанией ChiedoCover
9 790
Оптовая цена

Стул Дарио

65
В наличии 10 шт.
Фотография товара Стул S-6 банкетный каркас золото, красная ткань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул S-6 банкетный каркас золото, красная ткань, произведённого компанией ChiedoCover
от2 290
Оптовая цена

Стул S-6 банкетный каркас золото, красная ткань

5
В наличии 17 шт.

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стол мобильный складной белый, 22 мм, 160*70, произведённого компанией ChiedoCover
23 890
Оптовая цена

Стол мобильный складной белый, 22 мм, 160*70

8
Распродажа
Фотография товара Барный стол Мохито белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стол Мохито белый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 99017
14 290 ₽Оптовая цена

Барный стол Мохито белый

26
Фотография товара Стол Лидер 1, 1500*900, белый каркас белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1500*900, белый каркас белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190

Стол Лидер 1, 1500*900, белый каркас белый

10
Хит
Фотография товара Чехол 40 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол 40, произведённого компанией ChiedoCover
от1 390

Чехол 40

38
Хит
Фотография товара Чехол для стола 05, D80см, H110см , черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол для стола 05, D80см, H110см , черный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 55028
2 150 ₽

Чехол для стола 05, D80см, H110см , черный

42
В наличии 447 шт.
Распродажа
Фотография товара Консоль КРОСС 115*30 золото стекло smoke от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Консоль КРОСС 115*30 золото стекло smoke, произведённого компанией ChiedoCover
от23 99082
127 990 ₽Оптовая цена

Консоль КРОСС 115*30 золото стекло smoke

26
В наличии 49 шт.
Хит
Фотография товара Обеденная группа стол Лидер 1, 2 стула Хит 20мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Обеденная группа стол Лидер 1, 2 стула Хит 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
от6 69016
7 900 ₽

Обеденная группа стол Лидер 1, 2 стула Хит 20мм

468
Настоящее фото товара Тележка для банкетных столов Peace, произведённого компанией ChiedoCover
24 690
Оптовая цена

Тележка для банкетных столов Peace

13
Настоящее фото товара Стол мобильный складной таксония, антрацит, 25 мм, 100*70, произведённого компанией ChiedoCover
17 290
Оптовая цена

Стол мобильный складной таксония, антрацит, 25 мм, 100*70

11
Распродажа
Настоящее фото товара Стол уличный 1201DP, произведённого компанией ChiedoCover
от8 09011
8 990 ₽Оптовая цена

Стол уличный 1201DP

49
В наличии 30 шт.

Другие товары из раздела банкетные стулья

Акция
Фотография товара Стул Хит 25 мм красный с пюпитром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 25 мм красный с пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
от2 79013
3 190 ₽

Стул Хит 25 мм красный с пюпитром

33
Распродажа
Фотография товара Стул Сахара 25мм с наружними заглушками от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Сахара 25мм с наружними заглушками, произведённого компанией ChiedoCover
от2 64018
3 190 ₽

Стул Сахара 25мм с наружними заглушками

74
Распродажа
Фотография товара Стул Дания 25мм - серебро, шенилл синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Дания 25мм - серебро, шенилл синий, произведённого компанией ChiedoCover
от2 60025
3 449 ₽

Стул Дания 25мм - серебро, шенилл синий

110
Хит
Фотография товара Барный стул Хит 20мм, золото, красная корона от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Хит 20мм, золото, красная корона, произведённого компанией ChiedoCover
от3 93016
4 630 ₽

Барный стул Хит 20мм, золото, красная корона

98
Фотография товара Стул Меган велюр бежевый белые ножки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Меган велюр бежевый белые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от7 490
Оптовая цена

Стул Меган велюр бежевый белые ножки

26
Фотография товара Стул Меган велюр капучино от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Меган велюр капучино, произведённого компанией ChiedoCover
от7 490
Оптовая цена

Стул Меган велюр капучино

26
Распродажа
Фотография товара Стул Бостон 20мм, велюр Velutto 41 сиреневый, шампань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Бостон 20мм, велюр Velutto 41 сиреневый, шампань, произведённого компанией ChiedoCover
от2 13013
2 440 ₽

Стул Бостон 20мм, велюр Velutto 41 сиреневый, шампань

100
Фотография товара Стул Дарио, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Дарио, бежевый , произведённого компанией ChiedoCover
21 790
Оптовая цена

Стул Дарио, бежевый

51
Распродажа
Фотография товара Стул Кейт складной со столиком и полкой черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кейт складной со столиком и полкой черный, произведённого компанией ChiedoCover
4 89013
5 590 ₽Оптовая цена

Стул Кейт складной со столиком и полкой черный

26
В наличии 149 шт.
Хит
Фотография товара Стул Хит 20, велюр красный велютто 38, каркас золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20, велюр красный велютто 38, каркас золото, произведённого компанией ChiedoCover
от1 490

Стул Хит 20, велюр красный велютто 38, каркас золото

8

Товар в корзине

Стул Милан с гибкой спинкой, серый
Стул Милан с гибкой спинкой, серый
2 590
3 790 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стол мобильный складной белый, 22 мм, 160*70, произведённого компанией ChiedoCover
23 890
Оптовая цена

Стол мобильный складной белый, 22 мм, 160*70

8
Распродажа
Фотография товара Барный стол Мохито белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стол Мохито белый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 99017
14 290 ₽Оптовая цена

Барный стол Мохито белый

26
Фотография товара Стол Лидер 1, 1500*900, белый каркас белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1500*900, белый каркас белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190

Стол Лидер 1, 1500*900, белый каркас белый

10
Хит
Фотография товара Чехол 40 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол 40, произведённого компанией ChiedoCover
от1 390

Чехол 40

38

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности