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Стул Mobius Bar conus барный, серый - фото 1

Стул Mobius Bar conus барный, серый

Артикул: CH-072-116
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина450 мм
  • Высота1210 мм
  • Высота до сиденья710 мм
  • Цветсерый

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