Настоящее фото товара Стул барный Equinox 2, серый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул барный Equinox 2, серый
10 оценок
111 190
Стул барный Equinox 2, серый - фото 1Стул барный Equinox 2, серый - фото 2Стул барный Equinox 2, серый - фото 3Стул барный Equinox 2, серый - фото 4
Стул барный Equinox 2, серый

Артикул: CH-082-670
10 оценок
Основные характеристики
  • Ширина540 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота1120 мм
  • Глубина сиденья470 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Желаемый цвет ткани можно выбрать по ссылке ОБРАЗЦЫ ТКАНЕЙ.
Варианты цвета ножек можно посмотреть по ссылке НОЖКИ MARCILE.
Дополнительная информация: Материал сиденья - пена, материал ножек - металл. Способ упаковки - мебель упакована в защитную плёнку и картон. Для самостоятельной сборки: нет. Макс. количество в упаковке: 2, количество штук на стандартной паллете (80x120): 4
Логистика (габариты, вес, объем коробок):
1 штука - короб #1: 62см х 62см х 105см х 14кг, 0,68 м3; 2 штуки - короб #1: 124см х 74см х 74см х 20кг, 0,68 м3;
ВНИМАНИЕ! Продажа только оптовым клиентам. Минимальное количество для заказа уточняйте в оптовом отделе.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина540 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота1120 мм
  • Глубина сиденья470 мм
  • Высота до сиденья800 мм
  • Вес14 кг
  • Материал сиденьяткань
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый, золотой

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.68 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

