Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Helmet, каркас черный, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Helmet, каркас черный, коричневый
14 оценок
1 390
Товар в корзине. Перейти
Стул Helmet, каркас черный, коричневый - фото 1

Стул Helmet, каркас черный, коричневый

Артикул: CH-080-926
14 оценок
Основные характеристики
  • Ширина390 мм
  • Глубина440 мм
  • Высота1120 мм
  • Ширина сиденья380 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул EpokS черный, пластик
Фотография товара Стул EpokS черный, пластик от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый
Фотография товара Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Материал кож/зам подобранный, очень приятный на ощуп, с красивыми узорами. «Крокодил» или же тканевый материал.Стул с углубленной частью спинки, что придаёт комфорт, так же яркий дизайн.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина390 мм
  • Глубина440 мм
  • Высота1120 мм
  • Ширина сиденья380 мм
  • Глубина сиденья380 мм
  • Высота до сиденья780 мм
  • Цветкоричневый, черный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Табурет Гринбей, барный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Табурет Гринбей, барный, произведённого компанией ChiedoCover
6 190
Оптовая цена

Табурет Гринбей, барный

40
Фотография товара Стул барный КАСЛ, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный КАСЛ, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
7 090
Оптовая цена

Стул барный КАСЛ, бежевый

52
В наличии 31 шт.
Фотография товара Стул барный КРЮГЕР, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный КРЮГЕР, белый, произведённого компанией ChiedoCover
5 690
Оптовая цена

Стул барный КРЮГЕР, белый

30
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Барный табурет Реальмон-20 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный табурет Реальмон-20, произведённого компанией ChiedoCover
33 2909
36 190 ₽Оптовая цена

Барный табурет Реальмон-20

49
Распродажа
Фотография товара Стул полубарный Барбара экокожа бежевая золотые ножки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Барбара экокожа бежевая золотые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от6 99048
13 290 ₽Оптовая цена

Стул полубарный Барбара экокожа бежевая золотые ножки

26
В наличии 95 шт.
Фотография товара Барный стул Cherokee, белая кожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Cherokee, белая кожа, произведённого компанией ChiedoCover
7 090
Оптовая цена

Барный стул Cherokee, белая кожа

48
Фотография товара Барный стул Mira, тёмно-коричневая кожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Mira, тёмно-коричневая кожа, произведённого компанией ChiedoCover
5 790
Оптовая цена

Барный стул Mira, тёмно-коричневая кожа

48
В наличии 5 шт.
Распродажа
Фотография товара Барный стул КЕЛЬН, рогожка графит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул КЕЛЬН, рогожка графит, произведённого компанией ChiedoCover
от10 59022
13 490 ₽Оптовая цена

Барный стул КЕЛЬН, рогожка графит

51
В наличии 19 шт.
Фотография товара Cтул Eames DSW Patchwork Black&White от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Cтул Eames DSW Patchwork Black&White, произведённого компанией ChiedoCover
8 690
Оптовая цена

Cтул Eames DSW Patchwork Black&White

33
Распродажа
Фотография товара Барный стул Kuroda белый полимер / светлый мусс от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Kuroda белый полимер / светлый мусс, произведённого компанией ChiedoCover
от2 89040
4 790 ₽Оптовая цена

Барный стул Kuroda белый полимер / светлый мусс

46
В наличии 4 шт.

С этим товаром покупают

Фотография товара Барная стойка Дезмонд Х белая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барная стойка Дезмонд Х белая, произведённого компанией ChiedoCover
от8 390

Барная стойка Дезмонд Х белая

33
Распродажа
Фотография товара Чехол Е01 на стул Eames, уплотненный, велюр фиолетовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол Е01 на стул Eames, уплотненный, велюр фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 19028
1 650 ₽

Чехол Е01 на стул Eames, уплотненный, велюр фиолетовый

43
Настоящее фото товара Тележка официантская из нержавейки Navigator , произведённого компанией ChiedoCover
13 990
Оптовая цена

Тележка официантская из нержавейки Navigator

6
Распродажа
Фотография товара Тележка для банкетных стульев ТБС01 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для банкетных стульев ТБС01, произведённого компанией ChiedoCover
от12 49017
14 990 ₽

Тележка для банкетных стульев ТБС01

47
Фотография товара Барная стойка Парсон, лдсп 1360х600 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барная стойка Парсон, лдсп 1360х600, произведённого компанией ChiedoCover
от17 990

Барная стойка Парсон, лдсп 1360х600

33
Фотография товара Чехол на стул со спинкой CHILLY, бирюзовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на стул со спинкой CHILLY, бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 090
Оптовая цена

Чехол на стул со спинкой CHILLY, бирюзовый

33
Фотография товара Тележка официантская из нержавейки с дополнительным бортиком Castle от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка официантская из нержавейки с дополнительным бортиком Castle, произведённого компанией ChiedoCover
16 590
Оптовая цена

Тележка официантская из нержавейки с дополнительным бортиком Castle

15
Настоящее фото товара Тележка для складных стульев ТЛ-8Р, произведённого компанией ChiedoCover
73 090

Тележка для складных стульев ТЛ-8Р

42
Фотография товара Столик барный БМА24 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столик барный БМА24, произведённого компанией ChiedoCover
от18 690

Столик барный БМА24

76
Фотография товара Универсальный чехол двухсторонний, габардин от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Универсальный чехол двухсторонний, габардин, произведённого компанией ChiedoCover
от950

Универсальный чехол двухсторонний, габардин

41

Другие товары из раздела барные стулья

Фотография товара Барный стул Modern интерьерный, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Modern интерьерный, белый, произведённого компанией ChiedoCover
3 690
Оптовая цена

Барный стул Modern интерьерный, белый

42
В наличии 180 шт.
Фотография товара Стул барный Белладжио горчичный бархат ножки золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Белладжио горчичный бархат ножки золото, произведённого компанией ChiedoCover
от19 490
Оптовая цена

Стул барный Белладжио горчичный бархат ножки золото

42
Фотография товара Стул LeTube барный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул LeTube барный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 190

Стул LeTube барный

49
Распродажа
Фотография товара Стул барный Arch, экокожа, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Arch, экокожа, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
7 99021
9 990 ₽Оптовая цена

Стул барный Arch, экокожа, коричневый

26
В наличии 68 шт.
Фотография товара Стул барный Evoke от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Evoke, произведённого компанией ChiedoCover
19 290
Оптовая цена

Стул барный Evoke

14
В наличии 9 шт.
Настоящее фото товара Стул Elis Bar square барный, синий, произведённого компанией ChiedoCover
8 190
Оптовая цена

Стул Elis Bar square барный, синий

10
В наличии 63 шт.
Настоящее фото товара Стул Wind барный со спинкой-сеткой, белый, серебряный, произведённого компанией ChiedoCover
15 190
Оптовая цена

Стул Wind барный со спинкой-сеткой, белый, серебряный

15
Фотография товара Стул барный Fusia черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Fusia черный, произведённого компанией ChiedoCover
11 890
Оптовая цена

Стул барный Fusia черный

9
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул барный КРАКОВ, велюр, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный КРАКОВ, велюр, черный, произведённого компанией ChiedoCover
7 590
Оптовая цена

Стул барный КРАКОВ, велюр, черный

15
В наличии 54 шт.
Фотография товара Стул полубарный Венский Апполо, беленый дуб от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Венский Апполо, беленый дуб, произведённого компанией ChiedoCover
11 390

Стул полубарный Венский Апполо, беленый дуб

11

Товар в корзине

Стул Helmet, каркас черный, коричневый
Стул Helmet, каркас черный, коричневый
1 390
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Барная стойка Дезмонд Х белая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барная стойка Дезмонд Х белая, произведённого компанией ChiedoCover
от8 390

Барная стойка Дезмонд Х белая

33
Распродажа
Фотография товара Чехол Е01 на стул Eames, уплотненный, велюр фиолетовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол Е01 на стул Eames, уплотненный, велюр фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 19028
1 650 ₽

Чехол Е01 на стул Eames, уплотненный, велюр фиолетовый

43
Настоящее фото товара Тележка официантская из нержавейки Navigator , произведённого компанией ChiedoCover
13 990
Оптовая цена

Тележка официантская из нержавейки Navigator

6
Распродажа
Фотография товара Тележка для банкетных стульев ТБС01 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для банкетных стульев ТБС01, произведённого компанией ChiedoCover
от12 49017
14 990 ₽

Тележка для банкетных стульев ТБС01

47

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Четвертый стул в подарок!
Четвертый стул в подарок!

Перейдите, чтобы узнать подробности